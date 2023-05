Con una provocadora presentación de Gabriela Cabezón Cámara, comenzó el ciclo “Las extraordinarias", la propuesta del área de Género y Diversidades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para dialogar y releer las obras de autoras bonaerenses. El próximo encuentro será el 12 de mayo con Mariana Enríquez.



El primer encuentro, moderada por Liliana Viola, tuvo como disparador "Martín Fierro y la China Iron: Releyendo la tradición. Reescribiendo la traición". Se desarrolló en el primer piso del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata.

“Las relecturas son a agenda abierta, donde la actualidad se mezcla con los recuerdos, los personajes vuelven a cobrar vida y el público, lector o no, aporta nuevas miradas y reflexiones”, explicaron desde el Instituto Cultural que conduce Florencia Saintout.

Para Cabezón Cámara, revisitar su libro es una manera de seguir denunciando la vigencia del modelo extractivista y “colonial” que, justamente, la obra de José Hernández, señala, ayudó a consolidar.

“Martín Fierro es un poema-novela enorme que si algo relata es la consolidación de la república Argentina como país productor de materias primeras, en el concierto de las nacionales, es decir un modelo colonial. Modelo del cual, a pesar de tantos intentos, aún no podemos salir y así nos va”, reflexionó

“Yo quería que su exmujer tuviese una vida luminosa. Ella, la China, era una chiquita de 14 años con dos hijos –según mi personaje-, que nunca había salido de un pequeño caserío. Y de golpe se ve libre sin ningún rol asignado, sin ser esclava de nadie”, completó la escritora.

Para Viola, lo extraordinario de Cabezón Cámara es haber “partido de un monumento nacional como es el Martín Fierro, irse de ese Martín Fierro y lograr una obra enloquecida, independiente y totalmente autónoma”.

En ese sentido, señaló: “Admiro su valentía, porque hay que tener agallas pero también hay que tener con qué para meterse con este, monumento nacional, escrito por hombres, pensado por hombres para darle una perspectiva queer, femenina y de felicidad”.

“No interesa mirar desde otras perspectivas, no solamente de las autoras también de este público con el que formamos tertulia y nos encontramos para construir nuevos caminos de imaginación y de reinterpretación del presente”, explicó Florencia Cremona, coordinadora del programa.

“Me gustó muchísimo la posibilidad de escuchar una escritora, de una obra que me gusta y que he leído, Me parece muy bien poder romper con las estructuras tan conservadores de los lugares donde se habla de literatura”, consideró Viviana, una de las asistentes.

“Yo traje el libro y la seguía. Escuchar al autor leyendo su obra es goce increíble para alguien que ama la literatura”, comentó Marcelo, quien dijo haberse acercado por ser profesor de letras, “Me dedico al ámbito de la antropología y escuchar a Gabriela me despertó una montón de preguntas, límites de cuestiones éticas, muy agradecida”, completó Julia,

El capítulo de Enríquez será el 12 de mayo, también en el Teatro Argentino, pero este caso en la Sala Piazzolla, a las 18:00. Para las y los interesados en participar del encuentro y recibir información del ciclo, deberán escribir a [email protected]