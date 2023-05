Miguel Russo prioriza la vuelta de Ignacio Malcorra y la continuidad de Walter Montoya para recibir mañana a Platense pero lo relevante es que ante el Calamar se despide el goleador Alejo Veliz, convocado para jugar desde el sábado 20 el Mundial Sub 20 en el país junto a Gino Infantino, suplente en la formación canaya. “Es muy lindo jugar con la camiseta de la Selección”, reconoció ayer el juvenil goleador de Arroyito. "Pero quiero dar lo mejor el domingo para llegar de la mejor manera al Mundial", aclaró Veliz.

Veliz se ganó el puesto de referente goleador de Central a pesar que lleva menos de un año jugando en Primera. Es un titular indiscutido. Si tiene un buen partido, en general Central gana. Pero desde el lunes estará entrenando con el Sub 20 de Javier Mascherano para disputar en los próximos días el Mundial Sub 20. “Va a ser una linda revancha por los que nos pasó en el Sudamericano”, admitió Veliz. Argentina juega el Mundial por organizar el certamen dado que no logró la clasificación en el Sudamericano Sub 20 que se jugó en febrero.

Veliz e Infantino juegan mañana y no estarán presentes al menos en los próximos cinco partidos de Liga Profesional, el regreso de los jugadores depende del protagonismo que asuma la Selección en el Mundial. Pero Russo tendrá otras ausencias para mañana por las bajas por suspensión de Damián Martínez y Facundo Mallo. Ayer el técnico probó con Ismael Cortez y Juan Cruz Komar. Y seguramente ambos tendrán la oportunidad de ser titulares mañana a las 14.

Los problemas del entrenador se encuentran en la situación física de Montoya y Malcorra. El primero sufrió el domingo ante Talleres un golpe en el tobillo que lo sacó del partido. Es el mismo pie en el cual sufrió el año pasado una lesión de ligamentos y por eso hay dudas aún sobre su presencia en el juego de mañana más allá de que ayer respondió a las exigencias, Malcorra, en cambio, debió parar un partido por una dolencia en la cintura y se mostró recuperado. Volverá al equipo y Russo mantendrá entre los titulares al chico Lautaro Giaccone. De esta manera la formación de mañana sería con Broun; Cortez, Komar, Quintana, Alan Rodríguez; Giaccone, Ortiz, Montoya; Malcorra, Campaz, Veliz.

En la página web del club se pueden comprar plateas socios a cuatro mil pesos. Se requiere tener paga la cuota de abril para la compra. Mientras que para no socios el valor de la platea es de ocho mil pesos.

Por otra parte, anoche la dirigencia de Central llamó a asamblea para el martes 30 de mayo. La orden del día será tratar el presupuesto de recursos y gastos 2023/2024. Además, en una extraordinaria, se considerará el proyecto de reforma del art. 145 inc. a) del Estatuto y el artículo 2 del reglamento de la asamblea de representantes.