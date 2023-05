Gabriel Heinze rearmará la formación de Newell’s que el sábado recibirá a Arsenal en el Coloso del Parque. El entrenador prueba modificaciones en defensa, con los regresos de Armando Méndez y Facundo Mansilla, y deberá encontrar sustituto para Brian Aguirre, convocado para jugar el Mundial Sub 20 con la Selección. El rival, penúltimo en la tabla, ayer despidió a su entrenador.

Newell’s suma cuatro partidos sin ganar en Liga Profesional y salió de las posiciones donde se pelea por clasificación a copas internacionales. El sábado llega el penúltimo de la tabla y el equipo de Heinze no podrá disimular la obligación por la victoria. El técnico leproso meterá mano en la formación a pesar de la buena actuación ante Tigre, porque el domingo una vez finalizado el partido en Victoria el árbitro expulsó por doble amonestación a Jherson Mosquera. El defensor colombiano no jugará el fin de semana y en su lugar es un hecho el regreso de Méndez, de buenas actuaciones en cada oportunidad que pudo jugar. Facundo Mansilla se recuperó de una lesión muscular y es probable que desplace de la formación a Guillermo Ortiz, quien es el zaguero central de más bajo nivel del equipo. El paraguayo Gustavo Velázquez se recupera de una lesión de hombro y aún no estará disponible.

El problema más grande para Heinze estará en la formación del ataque, dado que no estará Aguirre. Jeremías Pérez Tica demostró ser el primer suplente en la ofensiva leprosa, al menos el jugador que más utilizó Heinze. Pero sus características de juego son muy diferentes y por eso quien tendrá posibilidades de volver a estar en consideración es Jonathan Menéndez, relegado en los últimos partidos por flojas actuaciones. Y en el mediocampo está latente la vuelta de Cristian Ferreira, autor del gol del empate ante Tigre, en lugar de Marcos Portillo. Ferreira salió de la titularidad por bajas actuaciones pero lo que hizo en los 30 minutos que jugó el domingo le devuelve muchas posibilidades de estar otra vez entre los once.

La Lepra recibirá a uno de los rivales más débiles del torneo. Arsenal está penúltimo y ayer echó a su técnico Carlos Ruiz. Al parque Independencia el equipo de Sarandí llegará con entrenador interino. Y para este partido los socios leprosos deberán tener paga la cuota de mayo para acceder a las generales.