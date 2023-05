Tras la polémica desatada entre el juez federal de Santa Fe con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez y el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta por los 55 millones de pesos que cobraba nación para proveer los padrones electorales; la cuenta terminó en cero. Tras la intervención en las negociaciones de la ministra de Gobierno Celia Arena, ayer se conoció que la Cámara Electoral nacional proveerá los padrones sin costo para la provincia. "Si no me explican por qué nos quieren cobrar lo que nos quieren cobrar yo no firmo", se había quejado Erbetta al suspender el convenio argumentando que "yo voy a cuidar la plata de los santafesinos".