“La música de ahora es un derivado de las redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto”. Con estas palabras, Maxi Trusso se despachó contra la música actual en las últimas horas.



Para el productor, "Lali (Espósito) me parece divina, una gran actriz; Tini (Stoessel), una divina, copada, influencer, pero no son rockers. Siguió: "El chico de Miranda me parece divino pero no entiendo cómo hizo ese compromiso. Él sabe lo que es el rock y eso no es rock”.

Lali Espósito se convirtió el centro de sus críticas. “Lali es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio. Tomemos unos whisky y hagamos rock and roll, Lali en serio”. Y remató: “Lali es el máximo exponente de la grasada".

Nacido en 1970, Maximiliano Trusso destacó como DJ y se dedicó a la música electrónica. Su origen social le permitió prosperar en el negocio de la música. Es uno de los once hijos de Francisco Trusso, el hombre fuerte del Banco de Crédito Provincial, con sede en La Plata.

Esa institución bancaria sufrió un sonado quiebre a fines de los 90. El BCP, que en las postrimerías del siglo pasado sponsoreaba la camiseta de Estudiantes de La Plata, cerró en 1997 al detectarse maniobras irregulares. Dos hermanos del DJ fueron presos. Uno de ellos, Francisco (h), estuvo prófugo 22 meses hasta su arresto en Brasil. Le dieron ocho años de condena y en 2003 salió libre. El arzobispo de La Plata, el conservador Héctor Aguer, comprometió un millón de pesos como fianza.

Ajeno a estos vaivenes de la vida familiar, Mxi Trusso se dedicaba a la música electrónica. Formó el dúo Roy Vedas con Francesco Di Mauro, un italiano, y para 1998 ya eran exitosos. Llegaron a ser teloneros de los Rolling Stones.

“Recorrimos países como Grecia, Dinamarca, Suecia y Turquía, donde pasaban nuestra canción en la radio. Allí se nos acercó un periodista turco y nos dijo: ‘En noviembre llegan los Rolling Stones, así que si regresan para esa fecha voy a ver si puedo conseguir que sean soportes de ellos’. Así que volvimos y tocamos con los Stones. Yo me había ido medio vestido de astronauta, una cosa muy loca”, contó a PáginaI12 en 2007.



En 2000 regresó a la Argentina y sigue componiendo. Días antes de apuntar contra ídolos de la música, había denunciado el robo de 13 mil dólares.