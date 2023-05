Nacido en el barrio porteño de Parque Patricios, de pequeño lo apodaban El Payita porque que a su padre, de nombre Luis, había sido payador en su juventud. Durante su infancia aprendió a tocar la guitarra y ya a los 19 años se incorporó a la orquesta de Florindo Sassone, siendo compañero de Jorge Casal. ​En 1949 comenzó a tocar en la orquesta de Alfredo Gobbi, donde tuvo como compañero a Jorge Maciel, con quien grabó a dúo el vals Tu Amargura. En la década de 1950 fue invitado por Ángel D'Agostino a formar parte de la orquesta de Horacio Salgán en donde permaneció hasta 1956. A partir de ese año comenzó su carrera solista, actuando en cafés y salones particularmente en el interior de Argentina.

A principios de la década de 1990 actuó durante una larga temporada en el Café Homero a pedido del cantante Roberto Goyeneche. En 1992 integró la delegación que participó del Festival de Tango celebrado en Granada, España, donde actuó junto a Héctor Stamponi.

«Su breve discografía incluye algunas versiones que son clásicos absolutos. Es el caso de “Porque soy reo” con Gobbi. Este tango retrata como pocos al hombre de Buenos Aires, una especie de existencialista descreído. Con Salgán descuellan “Como abrazado a un rencor”, una de las letras antológicas del género, tan herética que se le antepuso un recitado que atribuye al rencor del moribundo lo que se oirá después. Y “Doble castigo” y “N.P. (No Placé)” tienen hábiles metáforas burreras sobre el amor. Hubo tangos en su repertorio con Gobbi y Salgán que no pudo llevar al disco porque ambos no eran demasiado vendedores, el caso de “Trenzas”, “Una tarde”, “De puro guapo” y “Una lágrima [b]”. Fue mucho lo que se perdió por no llegar al disco"

Julio Nudler