El cronograma de pago para pensionados y jubilados

Calendario de pagos de jubilados y pensionados con haberes menores a $60.124

DNI terminados en 0: martes 09 de mayo

martes 09 de mayo DNI terminados en 1: miércoles 10 de mayo

miércoles 10 de mayo DNI terminados en 2: jueves 11 de mayo

jueves 11 de mayo DNI terminados en 3: viernes 12 de mayo

viernes 12 de mayo DNI terminados en 4: lunes 15 de mayo

lunes 15 de mayo DNI terminados en 5: martes 16 de mayo

martes 16 de mayo DNI terminados en 6: miércoles 17 de mayo

miércoles 17 de mayo DNI terminados en 7: jueves 18 de mayo

jueves 18 de mayo DNI terminados en 8: viernes 19 de mayo

viernes 19 de mayo DNI terminados en 9: lunes 22 de mayo

Pensionados y jubilados con haberes superiores a $60.124: cuándo cobran

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de mayo

martes 23 de mayo DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de mayo

miércoles 24 de mayo DNI terminados en 4 y 5: lunes 29 de mayo

lunes 29 de mayo DNI terminados en 6 y 7: martes 30 de mayo

martes 30 de mayo DNI terminados en 8 y 9: miércoles 31 de mayo

Dónde ir a cobrar y cómo hacerlo

Quienes reciban jubilaciones y pensionesy la terminación de los números de Documento Nacional de Identidad sea 2 reciben su pago este jueves 11 de mayo. Así lo dio a conocer ANSES que creo el cronograma de pago de este mes, en vista de los dígitos finales del DNI.

El haber que le corresponde a cada uno se abonará en las sucursales habilitadas, y donde deben atender por ventanilla y sin tener que pedir de turno con anterioridad.

Jubilados y pensionados deben concurrir a la sucursal bancaria sólo en las fechas destinadas y los pagos continuarán en las cuentas de cada uno.

Si estás buscando los calendarios de cobro puedes buscarlos ingresando las redes de la ANSES, comunicándose al 130 o mediante la página web oficial.

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la legislación. Incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes. Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional