El acertijo

Un hombre compró un día 20 perdices por 8 dólares, a razón de dos dólares cada cinco perdices. Al día siguiente quiso vender estas mismas 20 perdices, al mismo precio que las compró y ganar algo por su trabajo, ¿cómo cree usted que puede cumplir sus deseos?

Respuesta: Dividió las 20 perdices en dos partes iguales, en una parte puso las diez mejores, y en la otra las diez peores. Hecho esto, vendió cada pareja de las diez mejores por un dólar, y cada tres de las peores por otro dólar. De esta manera se venden cinco perdices por dos dólares, como al principio las compró. De las buenas sacó cinco dólares, y de las peores tres dólares sobrándole una perdiz. Es decir, sacó 8 dólares y le quedó una perdiz (de las peores) como ganancia.

La posta

LinkedIn, la red social para contactos profesionales propiedad de Microsoft, ha anunciado que recortará 716 puestos de trabajo y cerrará su aplicación de empleo centrada en China. La empresa, con una plantilla de 20.000 empleados, toma la decisión a pesar de haber tenido un crecimiento de sus ingresos durante el último año, sumándose a la oleada de despidos que asola el sector tecnológico desde finales de 2022. El consejero delegado de LinkedIn, Ryan Roslansky, afirmó en una carta a los empleados que la empresa ampliará el uso de subcontratas para atender a los mercados emergentes. “Dado que el mercado y la demanda de los clientes fluctúan más, y para atender con mayor eficacia a los mercados emergentes y en crecimiento, estamos ampliando el uso de proveedores”, escribió.

El número

248 millones de dólares aportaron las exportaciones del sector apícola en 2022, un 13 por ciento que el año anterior, según informó la consultora IES. Las importaciones fueron apenas 210.000 dólares, lo que dejó un saldo comercial de 247,8 millones de dólares durante el pasado año. Medidas en cantidades, las exportaciones resultaron en 73.200 toneladas y observaron un avance del 11 por ciento, lo que significó un incremento del precio medio de 1,3 por ciento (3338 dólares por tonelada)

El dato

La Justicia europea anuló el rescate de Alemania a Lufthansa durante la crisis de la pandemia. El Tribunal General de la UE (TGUE) considera que la Comisión Europea cometió errores al autorizar la ayuda de estado por un importe de 6.000 millones de euros para salvar a la compañía y da la razón parcialmente a Ryanair y Condor, que recurrieron esa decisión al entender que vulneraba la competencia en el mercado. Los jueces consideran, efectivamente, que el rescate no garantizaba la protección de la competencia y cuestiona que el gobierno alemán no exigiera a la compañía aérea un mecanismo que le incentivara para recomprar esas aportaciones estatales lo antes posible. No obstante, Lufthansa ya ha devuelto el dinero del rescate.

Tecno

La cantidad total de datos creados, descargados, copiados y consumidos a escala mundial alcanzará este año los 120.000 exabytes (EB) y, en dos años, llegará a los 180.000, según Statista. Un exabyte equivale a 20 veces el contenido de todos los libros escritos en la historia hasta hace una década, de acuerdo con los cálculos de Acens (Telefónica Tech), o a una torre de DVD apilados de 5.950 kilómetros, según DE-CIX, el principal operador mundial de Intercambios de Internet. A su vez, El País estimó que el total de tráfico previsto este año sería como ver 43 billones de películas de alta definición (de tres gigabytes cada una) en línea.

Jornada

El Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete invita a “La Semana del futuro” que se extenderá desde el 29 de mayo al 2 de junio, una iniciativa para definir acciones, lineamientos, elaborar políticas públicas y visibilizar debates sobre temas estratégicos del país. En esta jornada tendrá lugar la mesa “Inteligencia Artificial: nuevos desafíos para la Argentina que se viene” donde se discutirá sobre la incidencia de estas nuevas herramientas en nuestra vida cotidiana y los desafíos para potenciar mecanismos de participación ciudadana. Expertos de distintas disciplinas debatirán sobre los riesgos potenciales en el mundo del trabajo, el ámbito educativo y las necesidades de diseñar un marco regulatorio desde una perspectiva del Conosur. La cita es el viernes 2 de junio a las 10 horas en el Museo del Bicentenario, Paseo Colón 100 - CABA.