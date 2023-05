Si bien el escrutinio definitivo de los comicios celebrados en Jujuy el pasado 7 de mayo concluyó ayer sin cambios en los lugares en que se ubicaron las principales fuerzas en el escrutinio provisorio, el conteo final se llevó a cabo en un contexto de denuncias por “fraude electoral” realizadas por las diferentes fuerzas políticas que participaron de estas elecciones. Y hubo sorpresas, como el triunfo del Frente Justicialista en Humahuaca y La Quiaca, dos ciudades que el gobernador Gerardo Morales se había adjudicado la misma noche de las elecciones, cuando celebraba el triunfo de su delfín, Carlos Sadir.

En la categoría a gobernador, el oficialista Camba Jujuy obtuvo el 49,59% de los votos, seguido por el Frente Justicialista con un 22,43% y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT-U) se ubicó tercerco con un 12,73%. Estas tres fuerzas alcanzaron el 5% de piso (29.435 votos) que exige el sistema electoral en Jujuy para participar de la distribución de cargos legislativos.

Además de cargos ejecutivos y legislativos provinciales y municipales, en estos comicios se eligieron también a convencionales constituyentes para reformar parcialmente la Constitución provincial, un proyecto que impulsa el actual goberandor Gerardo Morales.

La mayoría de los y las convencionales serán del oficialismo. Para esta categoría Cambia Jujuy obtuvo el 49,77%; el Frente Justicialista, el 22.45%, y el FIT-U, el 11,79%. En tanto que para la categoría diputados provinciales (en Jujuy el sistema es unicameral), el oficalismo cosechó un porcentaje del 43,10%; el Frente Justicialista, el 22.49%; el FIT-U, el 11,30%, y el Frente Primero Jujuy, el 8,14%.

La lectura del acta de cierre del escrutinio se realizó cerca las 17 horas ante el Tribunal Electoral de Jujuy integrado por Federico Otaola, Alejandro Ficoseco y Ramón Puig, y el secretario electoral Alejandro Glück, y las y los apoderados de las fuerzas políticas que participaron del acto eleccionario.

"Fue un escrutinio complejo, pero esto no impidió que se llegara a un acta de cierre del acto eleccionario", dijo al finalizar el secretario Alejandro Gluck.

El porcentaje de participación de 2023 fue alto si se compara con las elecciones de medio término de 2021, cuando solo el 70,68% del padrón concurrió a votar. Sin embargo, respecto de las elecciones generales de 2019 hubo una caída en la participación, que en aquel año fue del 78,69%. Y en las legislativas provinciales de 2017 el porcentaje casi llegó al 81% del padrón.

Definición por sorteo

Por otro lado, lo único que queda por resolver por parte del Tribunal Electoral es el sorteo en la Comisión Municipal del pequeño pueblo de Barrancas, en el departamento Cochinoca, donde hubo un empate de 177 votos entre las listas 228 Primero Jujuy y 505 Frente Justicialista, de manera que el lunes venidero a las 11, en la Secretaría Electoral se realizará un sorteo para definir quién gobernará esa localidad. De ese acto participarán los apoderados de ambos frentes y los candidatos.

La distribución de los cargos legilastivos se hará mediante el sistema D´Hondt, tanto para la definición de convencionales constituyentes, diputados provinciales, concejales y vocales en comisiones municipales.

El piso electoral que debían superar las fuerzas políticas era del 5%, un porcentaje alto y considerado como proscriptivo. Sin embargo, Giubergia recordó que “el Tribunal Superior de Justicia ya ha resuelto que el piso no es proscriptivo. Se hizo una presentación en el 2017 en ese momento se planteó". Consideró que "para el armado electoral se tiene que pensar la cantidad de votos, y los lugares que van a tener los integrantes de los diferentes partidos, porque obliga a tener una vocación frentista a todos los partidos políticos”.



Denuncias y protestas

A pesar de la resolución del Tribunal Electoral cerrando el escrutinio definitivo, durante la mañana una movilización frente a la Sociedad Española, donde se realizó el conteo, reclamó la apertura de las 1762 mesas para dar transparencia a las elecciones celebradas el domingo pasado.

La manifestación se hizo eco de las denuncias, realizadas por el FIT-U, el Frente Unidad por Jujuy y el Frente Justicialista, por presuntas irregularidades en el proceso eleccionario.

Las quejas provocaron que se constataran las actas de las 36 mesas de Humahuaca, donde finalmente la intendenta Karina Paniagua logró su reelección reteniendo por el Frente Justicialista el municipio histórico.

Después de constatar la documentación el secretario electoral la dio por ganadora con 1885 votos, imponiéndose al candidato del oficialismo jujeño, Juan Corrales. “Tenemos más de 100 puntos arriba, con 1885 votos en la candidatura a intendente. Con esto hemos corroborado lo que el pueblo ha expresado en las urnas. Es la mejor elección de mi carrera política, hemos competido con 13 listas, incorporamos dos concejales", expresó Paniaga y se retiró a la sede del PJ, donde estuvo festejando.

El apoderado de Cambia Jujuy, Facundo Giubergia, explicó el cambio en el resultado de Humahuaca en que “faltaban cargar algunas mesas". Y añadió: "se lo habíamos estado advirtiendo (al candidato del oficialismo que se había dado ganador, que) por ahí no se alegrara tanto".

Por otro lado el apoderado del Frente Justicialista, Facundo Figueroa, contó que hicieron "observaciones en San Pedro, Perico, La Quiaca y otras localidades más. Las urnas se abrieron y los votos recurridos en La Quiaca se revisaron se habían impugnado y tenían validez. Se levantaron esos votos y consagramos a Dante Velázquez como intendente por más de 120 votos”.

Mientras el trabajo del personal del Tribunal Electoral continuaba, afuera la manifestación exhibía carteles con leyendas “No al fraude”, “No maten a la democracia”, “Abran las urnas”. Y, como ya es habitual en Jujuy, la Policía notificó a los y las manifestantes de que se les habían labrado actas contravencionales por cortar la calle.

Entre los presentes estuvo el concejal Pablo Kozanecki, candidato a renovar la banca en San Pedro, quien denunció "una estafa electoral". Dijo que pidieron que "se abran las 51 urnas de San Pedro, (pero) solo nos permitieron abrir cuatro urnas. No nos sumaron 60 votos; el Tribunal Electoral es responsable por la falta de conocimiento de las autoridades de mesa, esto vulnera la democracia", cuestionó.



Ante este panoarma el joven interpretó que el oficialismo “busca la mayoría absoluta en el Concejo Deliberante para seguir haciendo lo que quieran; por eso movilizamos al Tribunal Electoral, ya que en toda la provincia se repitieron esos hechos, justo a 40 años de la democracia". Además, denunció que punteros del oficialismo "pagaban $30.000 a los fiscales de otras fuerzas políticas para que se retiren de las mesas, fuera de las escuelas distribuían $3.000 por voto".



También se sumó a la protesta el dirigente Enrique Mosquera, del Frente Justicialista, que denunció irregularidades en mesas de Libertador General San Martín. “Si Oscar Jayat (el actual intendente) y Gerardo Morales creen que ganaron la elección que lo demuestren en las urnas, porque de las 110 urnas que se sufragaron en Libertador, en 30 hay irregularidades. Hay más sobres que personas que sufragaron. Queremos que se abran las urnas, si no vamos a desconocer el gobierno de Oscar Jayat que asume el 10 de diciembre”, aseguró.

Pero el apoderado del Frente Justicialista, Facundo Figueroa, reconoció el triunfo de Jayat. Reseñó que lograron la apertura de urnas en San Pedro y "se corrigieron errores" que "a veces nos favorecen y otras no. También hicimos otras presentaciones y fueron rechazadas. En Libertador hubo algunas urnas (observadas)" pero "Más allá de errores normales dentro de una urna, nada alarmante para denunciar, en Libertador se perdió", dijo.

Otra valoración fue la del apoderado de Cambia Jujuy, quien destacó que muchos planteos "se fueron dilucidando y se fueron viendo por el Tribunal y quedó en claro que hubo errores por ahí que se cometen en largas horas cuando se realiza el escrutinio. Se han abierto urnas, se contaron los votos, y los guarismos han dado lo que tenían que dar", insistió antes de afirmar: "Todos nos tenemos que quedar tranquilos”.

El Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad había denunciado maniobras fraudulentas el mismo domingo, pero ayer tras el cierre del escrutinio el apoderado Gastón Remy destacó que consolidaron los resultados de "una elección histórica de la izquierda, la más importante desde 1983 en la categoría a gobernador de la provincia, con la conquista de 3 diputados, 6 convencionales, concejales en capital, Palpalá y Humahuaca. Trabajamos en este recuento solucionando algunos problemas que veíamos, siempre algo queda, pero lo esencial lo defendimos y obtuvimos este resultado”.

La mayor crítica de la dirigencia opositora es a la pertenencia partidaria de los integrantes del Tribunal Electoral, cuyo presidente, Federico Otaola, fue candidato a gobernador por la UCR y fue diputado provincial, mientras que el secretario del Tribunal, Alejandro Glück, fue concejal por la UCR.

"El hecho de que se hayan adulterado los resultados en algunas urnas, así fuera en una sola urna constituye un hecho gravísimo para la vida de la democracia. En 40 años, la democracia ha tenido enormes dificultades para dar respuestas adecuadas, eficientes a las necesidades de los sectores populares de todo el pueblo argentino. Esta situación ha generado cierta desconfianza en la población y si le agregamos que en un acto electoral suceden este tipo de cosas, donde se falsean resultados de una urna, esto agrava más la desconfianza al sistema democratico", dijo Víctor Aramayo, dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo, que integraba el Frente Unidad por Jujuy.

Para Aramayo, estas irregularidades exigen que "se abran todas las urnas, y se sepa quien ganó en buena ley".

Por otro lado, Diego Palmieri, de Unidad por Jujuy, en la misma línea de solicitar se abran las urnas, cuestionó que el argumento para no acceder a este pedido haya sido una cuesitón de tiempo, cuando se trata de un hecho de gravedad, porque podría estar convalidándose un fraude electoral. Destacó en ese sentido que su frente, el FIT-U y el Frente Justicialista "no estamos de acuerdo en la manera en que se están manejando”. "No estamos buscando culpables, sí entendemos que algo pasó y queremos llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no vuelva a suceder, porque a 40 años de recuperar la democracia que pase esto que es peor que la década infame, es vergonzoso”, aseguró, y adelantó que “seguramente iremos hasta las últimas instancias" y analizan "ir a la Corte Suprema (de Justicia de la Nación)”.