Con una mirada que apunta a recuperar la función del abogado del Estado para defender el interés público, y la importancia de la capacitación y el perfeccionamiento técnico específico de los y las profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Estado, la semana pasada cerró formalmente el seminario especializado en Abogacía Pública Federal que dictó la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Nación (ECAE) en la Facultad de Derecho de la UNR. "Nosotros intentamos federalizar sus actividades para que no quede siempre todo encerrado en cuatro manzanas de la Ciudad de Buenos Aires, donde muchas veces hay una sobreoferta y una gran carencia en el resto del país, y la UNR es una de las universidades con la que mejor estamos trabajando", dijo a Rosario/12 el director de la ECAE, Guido Croxatto, quien participó del acto de cierre del seminario. En la misma jornada, la Facultad fue anfitriona de la creación de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derechos Humanos (ver aparte). "Estos eventos posicionan a la Facultad, que hoy está haciendo un trabajo codo a codo con la Procuración del Tesoro y la ECAE", destaco Croxatto.

El seminario tuvo diez clases en las cuales participaron, entre otros, la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, la jueza de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, el decano de la Facultad, Hernán Botta, Juan Pablo Bohoslavsky, Julián Axat y el propio Croxatto. "Dentro de un mes vamos a publicar un libro con todos los trabajos elaborados por los asistentes al seminario, todos abogados que dan clases en la Facultad", adelantó el abogado, quien encabeza junto al ex ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, la defensa internacional del destituido presidente de Perú, Pedro Castillo.

"Los temas que sobresalieron son todos los que transita la abogacía pública. La diferencia entre ser un abogado que trabaja en el sector privado y ser un abogado que defiende el interés público. Y después, temas neurálgicos. Hablamos mucho sobre el endeudamiento ilegítimo que padeció la Argentina, y cuál es el rol del cuerpo de abogados del Estado para defender el interés nacional y soberano frente a políticas de endeudamiento que avasallan el interés público, empobrecen a la Argentina y vacían al Estado privándolo de herramientas", indicó Croxatto.

"Hablamos de la falta de Derechos Humanos en el procedimiento administrativo, de la falta de mujeres en la administración de justicia, por eso Ana María Figueroa, con quien estuvimos hace un mes en el Vaticano en un congreso sobre colonialismo y neo colonialismo, del que también participó Zaffaroni, es un poco una excepción y una referente", agregó.

La ECAE realizó convenios con otras universidades públicas nacionales, como la de Córdoba y La Plata, pero también avanzó en otros acuerdos con Francia. "El mes pasado firmamos con el Consejo de Estado y la Escuela Nacional de Administración, que ahora se llama Instituto de Servicios Públicos de la Nación, y fue el modelo por el cual nace la ECAE en la Reforma del 94, para que los estudiantes de Derecho Público de la Argentina, que trabajan en el Estado argentino, y que estudian en la ECAE, puedan cursar un semestre en Francia para perfeccionarse", comentó Croxatto.

"Nos resulta muy gracioso cuando se cuestiona el garantismo, como si en nuestros países hubiera un exceso de garantías y no una falta total de garantías y derechos, no nos sobra nada", planteó el titular de la ECAE . "Es absurdo que en un país donde la mitad de la gente es pobre se cuestionen las pocas garantías que hay, cuando el problema es la falta absoluta de garantías, que es lo que pasa en Argentina. El neoliberalismo quiere recortar todos los derechos sociales, los ve como un costo y no como una garantía de dignidad humana. Nosotros tenemos otra visión de lo público, y ese fue el eje de la charla en la Facultad de Derecho, como reinventar y volver a jerarquizar el concepto de lo público en el derecho, y en la sociedad misma, en el discurso público, colectivo", agregó.

Según Croxatto, la tarea de la ECAE también se ve en otros aspectos; por ejemplo, que trasciende la grieta política porque genera políticas públicas de fondo y de largo plazo. "La formación de los abogados del Estado, que son los que defienden el interés de la Nación no puede estar supeditada a quién gobierne la Argentina, no puede variar con cada elección, es una formación estratégica y de largo plazo, como toda política educativa", consideró.

Otro de los temas abordados fue el de la abogacía pública en el contexto latinoamericano. "Queremos invertir este lugar común del neoliberalismo que cuestiona todo lo público y defender ese espacio de grandeza y de integración regional que tienen las políticas públicas. Así como estamos orgullosos de que hermanos latinoamericanos se atiendan en un hospital público argentino o estudien en una universidad pública argentina, también estamos orgullosos de que sean abogados del Estado argentino los que defienden causas latinoamericanas, que tienen que ver con la integración y la soberanía de nuestros países", afirmó.

En ese marco, el titular de la ECAE destacó: "Estamos muy contentos de defender al presidente de Perú, Pedro Castillo, como fue defender a Evo Morales en su momento, o a Rafael Correa, porque entendemos que ese es el sentido noble de la abogacía pública argentina, que trasciende el trabajo en nuestro país y se expande al resto de Latinoamérica. Estamos orgullosos cuando un abogado argentino defiende una causa vinculada a la justicia social en América Latina".

"Entendemos que esa es la mejor cara de la historia argentina, la de las políticas públicas expansivas que han hecho crecer el tejido social que hoy se está desmantelando", agregó Croxatto, quien venía de mantener una videoconferencia con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas, Clement Voule, que viajará a Perú a partir de la presentación que realizaron, ampliando en la Corte Penal Internacional una ampliación de denuncia por los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en Perú contra las poblaciones originarias.

Hace un año, el intendente Pablo Javkin le envió una nota a Croxatto para que considere la posibilidad de que profesionales del municipio puedan realizar la capacitación en Delitos Económicos Complejos y Prevención de Lavado de Activos, que el gobierno de Mauricio Macri había dado de baja, y que cursan todos los abogados de la UIF, la AFIP y la Procuración del Tesoro, pedido que la ECAE ha recibido desde distintas fiscalías antilavado del país. "Le dimos esos lugares para que se capaciten. Por eso reitero que en abogacía pública hay aspectos donde se trasciende la grieta política y trabajamos juntos para mejorar el nivel de vida de nuestra ciudadanía y para afrontar los problemas graves que tenemos. Evidentemente, los delitos financieros, el lavado de activos vinculado al narcotráfico con un problema en Rosario, y nosotros formamos abogados para empezar a contrarrestar este fenómeno", concluyó.