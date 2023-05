Superman: Legacy será la primera película que se estrenará en el marco de la reestructuración del universo de DC Cómics en el cine. En este sentido, varios medios especializados filtraron quiénes podrían ser las caras para interpretar al Hombre de Acero, Lois Lane y Lex Luthor en el nuevo filme.

El año pasado, el director de la saga Guardianes de la Galaxia, James Gunn, fue nombrado como el nuevo responsable en la reestructuración del universo cinematográfico de DC, junto a Peter Safran.

En este contexto, Gunn dio a conocer varios títulos que serán el punto de partida de este nuevo bloque que dará inicio a una nueva etapa en la pantalla grande, luego del fracaso del Snyderverse.

La primera película, que tiene previsto un estreno para el 11 de julio de 2025, será Superman: Legacy, una nueva historia con guion y dirección del propio James Gunn, en la que se contará la juventud del Hombre de Acero.

¿Quién será el nuevo Superman?

Hace pocos días, algunos medios especializados e insiders revelaron quiénes podrían ser los elegidos para protagonizar este nuevo filme. Sin embargo, no hay nombres oficiales todavía.

El actor estadounidense de 29 años David Corenswet parece ser el favorito de una corta lista para interpretar a Clark Kent/Superman. Los trabajos más recientes en los que ha estado es en la miniserie Hollywood, de Ryan Murphy, y la película de terror Pearl, del año pasado.

David Corenswet incluso tiene un "aire" a Henry Cavill, el más reciente Superman del cine

Por el lado de la reportera Lois Lane, los nombres que se barajan son varios: Emma Mackey, Rachel Brosnahan , Phoebe Dynevor y Samara Weaving.

Pero quizás la gran sorpresa viene por el lado del villano. Y no es porque no sepamos que va a ser Lex Luthor, sino porque hay una "única opción", según los rumores: Nicholas Hoult, quien ya lo hemos visto en las películas de los X-Men o en la más reciente Renfield, dónde interpreta al mítico ayudante de Drácula (un histriónico Nicolas Cage).

"Para todos los que preguntan, nunca comentaría quién está o no está AUDICIONANDO para un papel. Eso es asunto del actor únicamente y no es algo que haría público a menos que lo hiciera primero después del hecho (como Glenn Howerton o Zachary Levi cuando audicionaron para Star-Lord y fueron grandes opciones). Por ahora, solo una persona ha sido casteada en Superman: Legacy, y no es ninguno de los jugadores regulares en el mundo de Superman", escribió hace unos días James Gunn en su cuenta de Twitter.

Lo más curioso es que este texto lo termina con un emoji de un tritón, por lo que, posiblemente, da a entender que un nuevo Aquaman aparecerá en esta película y no será quien lo viene interpretando hasta ahora, o sea, Jason Momoa.