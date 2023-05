En River Plate, la recuperación del zaguero Emanuel Mammana será clave para lo que viene, no sólo por la posible rotación ante Platense por la Liga Profesional sino, también, para jugar ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.



Mammana, quien fue titular en los dos partidos anteriores ante Boca Juniors y Fluminense de Brasil, no viajó a Córdoba para jugar el último domingo contra Talleres por una sinovitis en la rodilla derecha que le quitó continuidad y realizará tareas diferenciadas toda la semana.



La recuperación de Mammana le dará posibilidad de descanso a Paulo Díaz, que estuvo parado tres semanas por una distensión muscular y será indispensable pensando en el partido ante los peruanos, ya que el entrenador Martín Demichelis tiene suspendido a Leandro González Pírez.



Por otra parte, Jonatan Maidana, que puede ser otra posibilidad, jugó poco en lo que va del semestre y la falta de ritmo se le notó en el partido frente a Atlético Tucumán.



De todos modos, el entrenador debe decidir si tras la derrota ante Talleres en Córdoba realiza una rotación general o si elige un mix entre titulares y suplentes, pensando en el viaje a Perú, para sostener la diferencia que acortaron los escoltas el fin de semana.



River jugará el domingo con Platense de local y luego visitará el jueves 25 de mayo a Sporting Cristal, en un partido donde no tiene margen de error, ya que en la fase de grupos de la Libertadores está obligado a no perder más en lo que resta de la competencia.



La duda del DT ahora se plantea de cara a lo que viene en la Copa Libertadores en cuanto al riesgo de la acumulación de partidos que tienen varios titulares.



Con este panorama, el equipo tuvo jornada libre este lunes para volver a los entrenamientos en el River Camp, donde trabajará toda la semana hasta concentrarse el sábado en el Más Monumental.