Si antes era posible llegar a ser modelo simplemente por estar en la vía pública (Kate Moss fue descubierta en el aeropuerto JFK, Naomi Campbell mirando vidrieras), hoy ser visto en las redes sociales puede ser la oportunidad perfecta para darse a conocer. La revista Vogue lo sabe, por eso abrió un casting a nivel internacional y absolutamente público, para cualquiera que quiera aplicar.

Fue así que Anabel Sánchez, una modelo independiente de 19 años, oriunda de San Francisco Solano, Provincia de Buenos Aires, decidió subir un Tik Tok aplicando al cásting.

“Hola, Vogue. Soy Anabel Sánchez, tengo 18 años y vivo en Buenos Aires, Argentina”, se escucha decir a la joven en el video que ya fue visto por más de un millón y medio de personas. Anabel posa sus polaroids (fotos crudas, a cara lavada y con ropa neutra, muy solicitadas en la industria) frente a una pared sin revocar.

La joven de Solano deslumbra desde el momento cero con su soltura y su experimentada caminata de pasarela. Tanto es así que comenzaron a llover los comentarios de apoyo y el video se volvió viral: ya fue visto por más de un millón y medio de personas, y Anabel se paseó por los programas de televisión contando su historia.



“Soy modelo independiente y estoy muy emocionada de estar en el casting de Vogue”, expresa Anabel en un inglés (idioma que no maneja, que aprendió para poder grabar el clip de producción casera que envió a la revista) con un acento bien marcado.



Bajo el recuerdo de cómo fueron descubiertas algunas de las grandes figuras como Kate Moss (en el aeropuerto JFK) y Naomi Campbell (mirando escaparates en Covent Garden), Vogue abrió un casting a nivel internacional para encontrar nuevas modelos y una joven argentina del conurbano decidió participar para cumplir uno de sus sueños: llegar a modelar para la famosa revista estadounidense.

“Qué locura dios, yo temí por un momento. Pensé que era chiste. Gracias, gracias y mil gracias por apoyar lo que tanto amo hacer. La fotografía, modelaje y diseño. La fotografía y el posar es un método de expresión, de descarga para mí”, expresó la joven en sus redes sociales, donde comenzó a ganar seguidores y a contar un poco más sobre su vida y su sueño de ser modelo.

Además de hacer trabajos de modelaje de manera freelance, Anabel también incursionó en el arte de hacerse su propia ropa, reciclando ropa usada de la feria americana de Solano. Así, callejea las calles de su barrio con atuendos únicos, hechos a su medida, que muchas veces causan reacciones negativas en la chusma.

Además de pasearse por todos los canales de televisión, la vecina de Solano comenzó a recibir importantes propuestas laborales. Hoy escribió en un posteo en Instagram: "actualmente me encuentro tratando de superar mi perfil, no tirarme abajo por mi nariz, el tono de mi piel. me estaría costando verme ahora mismo, me estaría costando no enfocarse en los malos comentarios, pero acá estamos, para hacer las cosas desde el corazón y con la cabeza en alto, a pesar de mi mente enemiga. estoy tan agradecida y feliz de esta oportunidad, de que me hayan dejado y tratado como una reina", afirmó sobre una sesión de fotos.

Por suerte, los comentarios negativos son la minoría: la mayoría de las personas que siguen la carrera de Anabel (incluyendo los desconocidos de internet que se enteraron de su existencia hace solamente un par de días) le desean la mayor de las suertes, y ya estuvieron llamando la atención de Vogue para que se fije en la incipiente modelo bonaerense.