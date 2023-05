Marisol López tenía 21 años y era madre de tres. Ayer fue apuñalada, alrededor de las 6 de la mañana, en Rouillón y Aborígenes Argentinos, en el marco de "una gresca entre un grupo de personas, donde una de ellas agredió con un arma blanca a la víctima", indicaron desde la Fiscalía, que tiene detenida a una mujer de 25 años.

El hecho ocurrió en la zona de una canchita de fútbol de Magallanes al 4400, al oeste de la ciudad, y según el relato de vecinos y familiares, al momento del ataque Marisol estaba con su beba de 10 meses en brazos.

Además, una hermana de la mujer relató que tiene otros dos hijos pequeños. “La beba se cayó. Tenía manchas de sangre. La asistieron”, indicó sobre la niña que no sufrió lesiones.

Consultada sobre la posible motivación del crimen, la mujer aclaró: “Mi hermana no estaba amenazada. Al menos yo no sabía. Nos queríamos ir a Chaco -de donde es oriunda la familia- porque acá hay matanzas, en el barrio no se puede vivir. Nosotros somos siete hermanos”, sostuvo.

Más tarde, la pareja de la víctima relató que la personas señalada como la agresora “la estaba esperando”. Y agregó: “Yo llegué tarde. Siempre nos atacan, es la mafia. Vos estás solo, vienen y te atacan. Es una locura, ellos quieren hacer la suya”, dijo en Canal 3.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que G.G. será llevada a audiencia imputativa en las próximas horas, luego de haber sido sindicada como autora del hecho.