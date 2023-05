”Tenemos que buscar otro equipo, hacerlo sobre la marcha, pero para eso estamos los entrenadores”, asumió Miguel Russo, en relación a la baja del nivel que sufrió el canaya en su juego ante Vélez por las ausencias de titulares, entre ellos Walter Montoya (lesionado) y Alejo Veliz (citado para jugar el Mundial Sub 20). Sin mayor tiempo de descanso, el plantel de Central volvió a las prácticas a las pocas horas del empate en Liniers dado que el viernes a las 19 recibirá a Defensa y Justicia.

Central no se animó a ir por la victoria el lunes en Liniers y Russo encontró razones al empate en las ausencias de muchos titulares. Algunos de ellos volverán pasado mañana ante el equipo de Florencio Varela. Kevin Ortiz, suspendido el pasado lunes, regresará por Agustín Toledo. Lautaro Giaccone fue suplente ante Vélez pero será titular ante Defensa y Justicia dado que saldrá Juan Cruz Komar y la formación volverá a tener línea de cuatro en el fondo. Ismael Cortez será el reemplazante del expulsado Damián Martínez. Pero del delantero aún nada se sabe. Jonathan Candia no tuvo injerencia en el juego el último lunes y Octavio Bianchi se esfuerza para quitarle el puesto. Sería la primera vez que el ex All Boys es titular con la auriazul. Aunque Russo esperará hasta mañana para probar las variantes dado que priorizará la recuperación física de jugadores tras el juego del lunes.

Los socios agotaron para el viernes las ubicaciones en las tribunas generales. Lo que queda para el socio son plateas a 4 mil pesos. Se requiere tener paga la cuota de mayo para comprar. Se pueden adquirir en la web del club o en los puntos de atención habilitados (Sede calle Mitre, Cruce Alberdi, Guardería, Tienda Zona sur y Tienda Baigorria). El ingreso al estadio para socios con platea será únicamente con carnet, dado que la compra se cargará automáticamente en la credencial. Para no socios las plateas tienen un valor de 8 mil pesos y el expendio es únicamente online, en la web del club. Luego al estadio se accederá presentando el DNI.

Por otra parte, hoy se espera la confirmación del día y lugar para el debut de Central en Copa Argentina. Los canayas se enfrentarán por los 32avos de final a Central Norte de Salta. Chaco For Ever espera por el ganador de esta llave en 16avos de final.