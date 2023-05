Cines

CONSPIRACION DIVINA

Con Tawfeek Barhom y Fares Fares. Dir: Tarik Saleh. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.40, 20.10 hs.

CUANDO ELLAS QUIEREN

Con Diane Keaton y Jane Fonda. Dir: Bill Holderman. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.40, 20.00 hs.

Showcase: Sub: 14.15 hs.

DOS O TRES COSAS QUE YO SÉ DE ELLA

Con Marina Vlady y Anny Duperey. Dir: Jean-Luc Godard. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 22.30 hs. Sáb 20, a las 18 hs.

EL CIELO NO PUEDE ESPERAR

Documental. Dir: Jose Maria Zavala. ATP.

Hoyts: Cas: 13.00 hs.

EL SIERVO INUTIL

Con Federico Liss y Ruben Gattino. Dir: Fernando Lacolla. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 13.20, 15.30, 17.40 hs.

EVIL DEAD: EL DESPERTAR

Con Lily Sullivan y Alyssa Sutherland. Dir: Lee Cronin. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 18.00 hs.

Showcase: Cas: 14.05 hs. Sub: 22.25 hs.

GUARDIANES DE LA GALAXIA - VOLUMEN 3

Con Chris Pratt y Zoe Saldana. Dir: James Gunn. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 13.30*, 15.00 hs. 2D Cas: 14.00*, 16.15, 16.30*, 17.00*, 18.30, 19.30, 20.00*, 22.00, 22.30*, 23.00** hs. 2D Sub: 21.30 hs. (*Solo sáb 20 y dom 21) (**Cancelada mañana y mar 23)

Hoyts: 3D Cas: 16.00, 19.10 hs. 2D Cas: 12.50, 21.40, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.00, 18.20, 21.45 hs.

Showcase: 3D Cas: 15.00, 18.10 hs. 3D Sub: 16.15, 19.25, 22.30 hs. 2D Cas: 12.40*, 14.05, 15.50, 17.10, 19.00, 20.15, 22.10 hs. 2D Sub: 16.20, 19.30, 22.40 hs. (*Solo sáb 20 y dom 21)

LA EXTORSIÓN

Con Guillermo Francella y Pablo Rago. Dir: Martino Zaidelis. SAM 13 años c/res.

Showcase: Cas: 15.30, 20.10, 22.35 hs.

LA GAUCHADA

Con Raúl Calanda y Mirko Buchin. Dir: Juan Follonier y Gastón Callivari. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.30 hs.

LA TRANSFORMACIÓN

Con Antonio Dayub y Juan Ferrero. Dir: Antonio Dayub. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.30 hs.

LUNA NEGRA

Con Claudio Roca y Eileen Yáñez. Dir: Toniatuh García. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 21, a las 18 hs.

MISÁNTROPO

Con Shailene Woodley y Ben Mendelsohn. Dir: Damián Szifron. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

Cinépolis: Cas: 20.15* hs. Sub: 20.15** hs. (*Cancelada mañana y mar 23) (**Solo mañana y mar 23)

Showcase: Sub: 19.40, 20.20 hs.

NO DESCANSARÁS

Con Melissa Barrera y Guy Burnet. Dir: Lori Evans Taylor. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.00, 22.45* hs. Sub: 22.45** hs. (*Cancelada mañana y mar 23) (**Solo mañana y mar 23)

Hoyts: Cas: 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 18.05, 20.20 hs.

OBJETOS

Con Álvaro Morte y China Suárez. Dir: Jorge Dorado. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 20.00 hs.

RÁPIDOS Y FURIOSOS X

Con Vin Diesel y Jason Momoa. Dir: Louis Leterrier. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10, 20.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 13.30*, 15.30, 16.30*, 18.40, 19.30*, 22.00, 22.30* hs. 3D Cas: 16.00, 19.00*, 19.15, 22.00*, 22.20 hs. 2D Cas: 14.00*, 16.45, 17.00*, 18.45, 19.45, 20.00*, 21.45, 22.45**, 23.00* hs. 2D Sub: 22.45*** hs. (*Solo sáb 20 y dom 21) (**Cancelada hoy, mañana y mar 23) (***Solo hoy, mañana y mar 23)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 13.40, 16.45, 19.50 hs. 3D XD DBOX Sub: 23.00 hs. 3D DBOX Cas: 12.40, 15.45, 22.00 hs. 3D DBOX Cas: 18.50 hs. 3D Cas: 12.40, 14.45, 15.45, 17.50, 19.40, 21.00, 22.00, 22.40 hs. 3D Sub: 18.50 hs. 2D Cas: 12.10, 13.10, 15.15, 18.20, 19.20, 22.30 hs. 2D Sub: 16.15, 21.30 hs,

Nuevo Monumental: 3D Cas: 17.40 hs. 2D Cas: 14.20, 15.20, 16.45, 18.45, 20.00, 21.00, 22.00 hs. 2D Sub: 20.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.00*, 12.55*, 14.00, 15.55, 16.55, 18.50, 21.15, 21.45 hs. 3D Sub: 19.50, 22.45 hs. 2D Cas: 12.30*, 14.15, 15.40, 16.25, 17.15, 18.35, 19.20, 21.30, 22.15 hs. 2D Sub: 16.10, 16.40, 19.05, 19.35, 22.00, 22.30 hs. (*Solo sáb 20 y dom 21)

SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA

Cines del Centro: Cas: 15.10 hs.

Cinépolis: Cas: 13.30*, 14.30*, 15.00, 15.30*, 16.00, 16.30, 16.40*, 18.00, 20.10, 22.15 hs.(*Solo sáb 20 y dom 21)

Hoyts: Cas: 12.20, 14.35, 15.05, 17.00, 17.30, 19.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.00, 18.00, 20.20 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.00*, 14.10 hs. 2D Cas: 13.00*, 15.10, 15.35, 17.25, 17.45, 19.55, 22.05 hs. (*Solo sáb 20 y dom 21)

SUZUME

Animé. Dir: Makoto Shinkai. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Sáb 20 y dom 21, a las 22.30 hs.

STAR WARS VI: EL RETORNO DEL JEDI

Con Mark Hamill y Harrison Ford. Dir: Richard Marquand. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

TRES COSAS BÁSICAS

Documental. Dir: Francisco Matiozzi Molinas. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Sáb 20, a las 20.30 hs.

VERA

Con Asia Argento y Vera Gemma. Dir: Tizza Covi y Rainer Frimmel. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y dom 21, a las 20.30 hs. Mañana, a las 18 hs.

Música

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Natalie Pérez. La cantante vuelve a la ciudad para brindar un nuevo show. Jue 25, a las 20.30 hs.

ASOCIACIÓN JAPONESA DE ROSARIO

Iriondo 1035.

Fiestón en La Japo. Noche de cumbia y baile con la participación de Grupo Cali y Guejapé. Sáb 20, a las 20.30 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Goodmorning. Banda que ejecuta arreglos propios, con la impronta de The Beatles. Hoy, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Coty Hernández. El cantante de cumbia santafesina regresa a la ciudad. Dom 21, a las 21 hs.

Kany García. La cantautora puertorriqueña regresa a Rosario para presentar sus últimos discos y adelantar nuevas canciones. Mié 24, a las 21 hs.

CASA BRAVA

Pichincha 120.

Manu Martínez. La compositora y cantante recorrerá su disco “Diecinueve” y adelantará canciones de su próximo EP. Sáb 20, a las 20 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Homenaje a María Elena Walsh. En la voz de Mercedes Borrell junto a Aureus, canciones entre cuerdas. Vie 19, a las 20 hs.

Fabricio Rodríguez. El músico presenta su gira de invierno "El gospel de la tierra", un recorrido por la música popular argentina, acompañado del coro Gospel Kumbaya. Sáb 20, a las 22 hs.

C. C. LA CASA DEL TANGO

Av. Illia 1750.

Festival Mutante. Noche de conciertos con tres presentaciones: Leonel Capitano y Joel Tortul; Noelia Sinkunas y Alex Musatov; y Alfredo Sadi Trío. Jue 25, a las 21 hs.

C. C. ROBERTO FONTANARROSA

San Martín 1080.

Víctima del vaciamiento + Toni Temple. Las dos bandas se presentan en el marco de la tercera fecha de Lado C. Vie 26, a las 19 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310.

Jazz Corner. Nuevo ciclo con la presencia y la música de Carlos Casazza y Rocío Giménez López. Vie 19, a las 20.30 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Bv. Oroño y Av. Circunvalación.

Los Sandritos. Presentación de la banda tributo a Sandro. Mié 24, a las 21.30 hs.

Ke Personajes. Emanuel Noir y su banda harán un repaso por todos sus hits en una noche única. Vie 26, a las 21.30 hs.

EL ASERRADERO

Montevideo 1518.

Efraín Colombo. El músico presenta en formato acústico su tercer trabajo discográfico como solista, denominado “Lo que soy”, con Rodrigo González como artista invitado. Vie 19, a las 21 hs.

Peña en el Galpón. Show musical del folclorista Tomás Lipán, acompañado de grandes expontes locales como Rodri Bertero, Isabel Puebla y Adri Ankudowicz. Mié 24, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

La Contra. Noche de cumbia santafesina en unos de los teatros más emblemáticos de la ciudad. Vie 19, a las 20.30 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

Brote + La Inefable. Las dos bandas se presentan en vivo. Vie 19, a las 20.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Los Cafres. Después de cuatro años, el grupo reggae vuelve a la ciudad para celebrar tres décadas de éxitos. Sáb 20, a las 20.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Richard Coleman. El músico llega con su show de formato unipersonal en el que hará un recorrido electro-acústico de su repertorio con espacios de improvisación y experimentación sónica. Sáb 27, a las 21 hs.

PREDIO FERIAL PARQUE INDEPENDENCIA

Bv. 27 de Febrero y Caesar.

Coti Sorokin. El cantautor rosarino llega con su banda Los Brillantes para brindar un show totalmente renovado, presentando nuevas canciones y los clásicos de siempre. Vie 19, a las 21 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Pilar Sordo. La conferencista y escritora presenta la charla "¿Cómo ser feliz en tiempos difíciles?". Vie 19, a las 19 y 21.30 hs.

El show debe continuar. Hernán Piquín presenta un show de música y danza en el que se revive la carrera artística de Freddie Mercury. Vie 26, a las 19.30 hs.

ARTEÓN

Sarmiento 778.

Artículo 19 – El experimento. Obra que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Dirigida por Esteban Trivisonno & Manuel Melgar. Vie de may, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Madres. Obra sobre cuatro madres y amigas bien distintas, con miles de maneras de vivir la maternidad. Con Sabrina Garciarena, Viviana Puerta, Andrea Lovera y Manuela Perín. Dir: Josefina Pieres. Vie 19, a las 21.30 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Me encantaría que gustes de mí. Monólogo protagonizado por Fernanda Rosetti sobre una profesora de literatura que busca el amor por todos lados. Sobre textos de Fernanda Laguna y con dirección de Luciana Mastromauro. Sáb 27, a las 20.30 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Présbitas. ​Un hombre despierta y no recuerda qué sucedió la noche anterior y mientras otro lo indaga reinventan la verdad a través del relato y por los ecos de la memoria. Dramaturgia y Dirección: Alejandro Giorgiani. Hoy, a las 21 hs.

Dos: un elogio escénico para el amor. Espectáculo basado en postulados del filósofo francés Alain Badiou. Actuación: Diego Starosta. Dir: Sebastián Ricci. Mié 24, a las 20.30 hs.

Germinal Presidente. Germinal Terrakius presenta la propuesta del Movimiento Coyotista para las próximas elecciones. Actuación y Dirección: Miguel Franchi. Sáb de may, a las 21 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Tom en la granja. Obra de Michel Marc Bouchard en el que cuatro personajes se reúnen en una granja perdida y aislada por la muerte de un familiar. Vie de may, a las 21.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre y Cortada Ricardone.

Popurrí. El grupo El telonazo presenta un popurrí de obras cortas españolas. Con dirección de Claudia Schujman. Dom 28, a las 20 hs.

Universonoro. Espectáculo de circo y humor de la compañía independiente rosarina de circo-teatro Circo Lumiere, bajo la dirección general de Gabriel “Tato” Villanueva. Vie 19 y sáb 20, a las 21 hs.

Dos viejos judíos. La historia de dos viejos amigos, uno religioso y otro comunista, se ve confrontada por sus posiciones frente a la vida y el amor por una mujer. Con Naum Krass y Martín Fumiato. Dir: Ricardo Arias. Sáb 27, a las 21 hs. Dom 28, a las 20 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

Nadadoras, estamos vigentes. Dos veteranas de nado sincronizado se reencuentran en el club que las vio nacer. Con Angie Beltrame y Soledad Palomeque. Dirección y dramaturgia: Cristina Carozza. Sáb de may, a las 21 hs.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Ensayo Vania. Obra que indaga sobre saber quién uno es o no es, en la realidad y en la ficción. Dirección: Pablo Fossa. Jue de may, a las 20.30 hs.

Juegos de la mente. Obra de Rody Bertol en la que cinco personajes dan entrada a los juegos de la mente desde la escena íntima de un dispositivo diván. Dirección: Juan Nemirovsky. Vie de may, a las 21 hs.

Trastorno. Visión desaforada de la tragedia de Florencio Sánchez, donde la identidad fracturada es la piedra de toque de un drama metafísico existencial que va avanzando hacia una revelación devastadora. Dir: Hugo Cardozo. Sáb 20 y 27, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Laila Roth. Unipersonal de stand up de la comediante santafesina. Vie 19, a las 21 hs.

Fábregas + Sanjiao. Los dos comediantes de stand up se vuelven a juntar para hacer un un show que no sólo contará con sus monólogos, sino que también estarán juntos sobre el escenario. Dom 21, a las 21 hs.