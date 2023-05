El tenista argentino Francisco Cerúndolo se mide con el noruego Casper Ruud por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, que se quedó sin su máximo favorito tras la caída del serbio Novak Djokovic ante el dinamarqués Holger Rune.



Cerúndolo, ubicado en el puesto 31 del ranking mundial de la ATP, intentará instalarse entre los cuatro mejores del torneo que se juega en el Foro Itálico frente al "top ten" noruego Ruud (4) en un partido que comenzará a las 14 (hora de Argentina) y será televisado por ESPN.



El argentino, de 24 años, protagoniza una gran actuación en Roma con triunfos sucesivos sobre el chino Yibing Wu (57), el francés Gregoire Barrere (63) y el mencionado italiano Sinner (8).



Cerúndolo tiene buenas posibilidades ante Ruud, al que venció dos veces, el año pasado en Bastad, Suecia, y en abril último en el Conde de Godó, en Barcelona, mientras que perdió en las semifinales del Masters 1000 de Miami de 2022.



En el caso de ganar, "Fran" Cerúndolo se encontrará en semifinales con el ascendente dinamarqués Rune (7), quien eliminó a Djokovic (1) tras vencerlo por 6-2, 4-6 y 6-2 luego de dos horas y cuarto de juego en un partido intenso que sufrió una interrupción por lluvia.



Djokovic, de 35 años, conquistó el Masters 1000 de Roma en seis ocasiones, la primera en 2008 y la última el año pasado, pero esta vez no pudo con Rune, quien volvió a eliminarlo como sucedió el año pasado en la final del Masters 1000 de París.



Los cuartos de final se completarán este jueves con dos partidos: Daniil Medvedev (Rusia, 3) ante Yannick Hanfmann (Alemania, 101) y Borna Coric (Croacia, 16) ante el griego Stefanos Tsitsipas (5),



En tanto, en el cuadro de damas habrá dos partidos por los cuartos de final: la polaca Iga Swiatek (1) se medirá no antes de las 15.30 con la kazaja Elena Rybakina (6) y la española Paula Badosa (35) enfrentará a la letona Jelena Ostapenk0 (20).



El Masters 1000 de Roma, que se juega en forma paralela entre la ATP y la WTA, repartirá premios por 8.637.966 euros y a lo largo de su historia tuvo como campeones a cuatro tenistas argentinos.



Los que alzaron el trofeo en Roma fueron Guillermo Vilas en la edición de 1980, José Luis Clerc se coronó en 1981 y Alberto "Luli" Mancini en 1989.



No obstante, la más destacada de los argentinos fue Gabriela Sabatini, quien se coronó en el Foro Itálico en cuatro ocasiones: 1988, 1989, 1991 y 1992.