La Coordinadora Antirrepresiva de Rosario manifestó su repudio ante hechos de hostigamiento atribuidos a personal de la policía provincial contra el militante popular Jesús Rivero, del Frente de Liberación Socialista. "No tenemos dudas que esto está directamente vinculado a la actividad que despliega en distintas barriadas, en defensa de los sectores obreros y populares que son arrasados por la pobreza, la desocupación y la violencia narco-policial", señaló en un comunicado. Además, hizo un llamado a otras organizaciones para exigir el "cese de toda persecución".

Rivero relató que hace un mes tuvo un primer episodio en la zona de barrio Abasto, cerca de donde vive y ahora ocurrió por segunda vez. "El sábado, venía de trabajar, de hacer un acompañamiento terapéutico, a las 11.30 de la noche y apareció en la zona de ese barrio un vehículo, una chata de la policía provincial con cuatro agentes que me interceptaron, me hicieron poner las manos sobre el vehículo y les dije que entendía que no es obligatorio, me pidieron que me identifique y les diera el DNI, pero les dije que no era obligatorio y que se estaban vulnerando mis derechos, que si querían les daba mis datos, pero que me gustaría que ellos se identificaran también. Incluso miré la patente del vehículo, que no me la acuerdo ahora. Empezamos a discutir sobre esa obligatoriedad, la norma y ante la negativa mía de entregarles el documento, dos de ellos dijeron 'vamos a llevarlo', pero les dije que no me iban a llevar a ningún lado. Empezaron a preguntarme dónde trabajaba, qué hacía... Y les dije lo que hago. Me mantuve firme con todo y a los diez minutos me dijeron que me vaya; pero me pareció raro que en un mes me pase dos veces".

Rivero señaló que junto a compañeros de la Facultad de Psicología de la UNR fundaron hace tres años el Frente de Liberación Socialista. "Hacemos trabajo de territorio en la periferia de Rosario, con comedores en Villa Moreno y barrio Plata. Además, hacemos trabajo con personas que están en situación de calle, en la asistencia alimenticia o con vestimenta que nos donan".

En reuniones con compañeros consideraron "que podría venir por ese lado. Por el trabajo que hacemos, que lo hacemos a pulmón, pero creemos que a algunos sectores les molesta. La primera vez que pasó no hicimos nada, pero ahora se decidió comunicarse entre organizaciones" y que se sepa.

Desde la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario expresaron "apoyo y solidaridad" y llamaron "al conjunto de las fuerzas políticas, sindicales, movimientos sociales y de DDHH, a solidarizarse y exigir el cese de toda persecución y hostigamiento".