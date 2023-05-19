"Para ganar las elecciones tenemos que volver a enamorar a la sociedad"
La entrevista de Cristina Kirchner en Duro de domar: sus definiciones y la repercusión política
"Suena fuerte pero técnicamente estoy en libertad condicional", dijo la vicepresidenta sobre la proscripción que lleva adelante el Partido Judicial, con la Corte a la cabeza. "El intento de asesinato me cambió la vida", agregó. Las elecciones, el programa del FMI, el endeudamiento de Macri, la gestión de Massa, los dólares que le faltan a la economía.