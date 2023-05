El VII Congreso Nacional del Partido Socialista que preside la diputada y precandidata a gobernadora Mónica Fein, no reunió quórum ayer en Rosario. Los congresales de Bases y Convergencia que se oponen rotundamente a la política de alianzas con el macrismo se retiraron de la facultad de Arquitectura cuando observaron que los representantes del oficialismo -congresales de Roy Cortinas y Antonio Bonfatti- no se habían hecho presentes. "Si ellos no juntaron número con quienes supuestamente están de acuerdo, nosotros no nos íbamos a prestar a que se aprueben las políticas de alianzas con la derecha", dijo Eduardo Di Pollina que orienta el sector de Bases ya aliado al Frente Amplio por la Soberanía que encabeza Carlos Del Frade.