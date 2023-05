El clima determina los adjetivos de las grandes movilizaciones peronistas. Cuando el sol acompaña, la jornada es "festiva". Cuando el clima es hostil, como en este último caso, la jornada es "épica". Finalmente, por la gruesa cortina de agua que castigaba a la gente, Cristina decidió adelantar casi una hora su discurso, originalmente previsto para las 16,30 ante tantos miles que mucho antes se hacía imposible avanzar por Avenida de Mayo más allá de la 9 de julio. Y después, el silencio de tanta gente junta es atronador. La gente se desconcentra y busca refugio, en los bares o en los micros, mientras comenta el "milagro" de la lluvia que se detuvo durante su discurso.

La vicepresidenta hizo un recorrido histórico, desde la convertibilidad, a la que denominó “falsa dolarización”, su estallido en 2001 y el país que encontró Néstor al asumir en 2003. Lo comparó con el que dejó en 2015 y con el que reencontró tras el cuatrienio de Macri. “De esto hay que hablar. No es tarea de uno, es tarea de todos”, les encargó a los militantes.

También estableció los ejes de lo que ella considera la próxima etapa de reconstrucción: un plan económico que no sea el del FMI, porque los muertos no pagan, una articulación estratégica público privada para el desarrollo, la industrialización y el empleo, “porque 46 millones no pueden vivir de commodities ni esperando que llueva”, la reconstrucción del pacto democrático de 1983 que se terminó el pasado 1ro de septiembre con el intento de magnicidio en la puerta de su domicilio y, por último, una nueva corte suprema a la altura de las circunstancias, porque “esta es mucho peor que aquella de 2003”.

Buena ocasión para ejercer la comprensión de texto.

Voces

Silvia, Alicia y Sara apoyan las palmas de las manos en los tazones de café con leche que les acaba de servir el mozo del bar “Los 36 billares”. Vinieron juntas desde Lanús, donde comparten una colonia de PAMI, que les brinda natación y zumba, entre otras actividades. Se nota que están procesando lo que acaban de ver y escuchar. “No esperaba ningún anuncio porque tengo capacidad de comprensión de texto, pero me apena muchísimo que no sea ella”. dice la más locuaz. Otra reconoce que “es la única que habla del futuro, de discutir el futuro”. La tercera agrega que “el candidato es uno de los que estaba al lado de ella: Wado, Massa o Axel”. “A mi gobernador dejamelo donde está”, retruca la primera.

Desde el estribo bondi, cubriéndose la cabeza del diluvio con unos plásticos, un muchacho con pechera de Merlo con la leyenda "Menéndez Conducción" habla fuerte, para imponerse sobre el alto nivel de ruido ambiente. “El candidato sigue siendo un misterio, pero planteó un programa de gobierno para la campaña y nos mandó a militar, me llevo eso como mensaje más importante”, afirma. “A mi me gustó que habló bien clarito, en la tele discuten boludeces y los que quieren volver ya la chocaron dos veces, por lo menos”, declaró un compañero suyo antes de subir al colectivo que lo llevará de regreso al oeste.

“Fue como una reunión en una básica, pero al aire libre y con miles de compañeros”, concluyó un pibe con la remera del Frente de Secundarios Peronistas empapada. “Nos dijo de qué tenemos que hablar en cada lugar de trabajo, en la escuela, en el barrio. Eso también es una definición”.

Lorena se acostó tarde y se levantó temprano. Se durmió repasando los últimos detalles organizativos y apenas se despertó, empezó a mandar mensajes. ¿El objetivo? Que nadie demore su llegada a Recondo y Camino Negro, a metros del Centro Cultural Fiorito, en Lomas de Zamora. ¿Para qué? Para que los micros salgan y lleguen a tiempo, para ocupar, de acuerdo a lo previsto, un determinado lugar de la plaza. La jornada será larga, la lluvia le pone un plus. En el micro de ida tomaron mate y especularon con lo que podía decir Cristina. Karina, una de las militantes lanzó una especulación que no se suele escuchar: “Como no dice nada de ninguno, ¿no volverá a ser ella la candidata?”

La opinión de los intendentes

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, afirma que hubo “un marco espectacular". "Una plaza desbordada, que recibió un mensaje muy claro sobre que clase de país queremos construir, lo que significó el daño que generó el acuerdo con el FMI", afirma. "El llamado al dialogo, a los radicales, habló de Alfonsin", sigue el mandatario que culmina diciendo que "el mensaje es el de el país que queremos, donde todos podamos vivir en paz, apoyando a nuestras pymes y fábricas". "En cuanto a candidaturas, no dio indicios pero creo que se va a definir en los próximos días”, se animó a vaticinar.

Su par de Berisso, Fabián Cagliardi, le dijo a Buenos Aires/12: “Siento mucha emoción, se veía la gente muy emocionada, que quieren que sea Presidenta. Cuando cantaban 'una mas y no jodemos mas' a la gente se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo creo que se fue convencida que algo tiene que hacer".

"Sobre si tiene que ser candidata, yo no puedo responder porque soy un enamorado sin comprensión de texto", dice el mandatario de Berisso repitiendo el concepto que parece haberse convertido en latiguillo a la hora de hablar de la eventual candidatura de la vicepresidenta. "Ella no solo es la mejor del peronismo y el kirchnerismo, es la mejor de todos”, afirma y agrega: “Tenemos muy buenos dirigentes, pero como dijo Cristina, tenemos que estar más juntos que nunca". "Tenemos buenos compañeros, pero si es ella la recuperación va a ser más rápida, eso no quiere decir que el resto sea malo, pero cuando ella se para delante, a algunos les tiemblan las piernas", afirma. "No nos alcanzaban los micros para que pudiera venir la gente de Berisso, muchos vinieron en tren y autos particulares, eso genera”, cuenta para dar cuenta de lo vivido durante la jornada.

Las palabras de Lucas Ghi, el intendente de Morón, apuntaron a una síntesis para definir a la vicepresidenta: “Protagonista absoluta de este presente y líder indiscutible del movimiento nacional”. Consultado sobre el rol de Cristina Kirchner, dijo: “Es la estratega del proceso electoral”.

A través de las redes sociales, el intendente de Ensenada, Mario Secco, celebró la movilización "con mucha pasión y compromiso para demostrar nuestro apoyo a nuestra conductora y recordar la asunción de Néstor a la presidencia". "Otra Argentina es posible, como la que tuvimos con Néstor y Cristina, con los millones de argentinos adentro y el país en crecimiento", agregó el mandatario que cerró con una frase que convoca a la militancia: "Vamos a trabajar para volver a tener una Patria justa, libre y soberana".

Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, también se manifestó a través de Twitter y aseguró que "Cristina va a ser siempre del pueblo, hagan lo que hagan, ella se ganó junto a Néstor ese lugar eterno en los corazones de los argentinos y argentinas". En esa especie de llamado coral a la militancia de cara a la campaña que se vivió en la Plaza de Mayo, la quilmeña afirmó: "Tenemos que militar para renegociar ese acuerdo político con el Fondo Monetario y que así nos permita crecer, tenemos que crear un nuevo pacto democrático desterrando la violencia política y poner un freno a la intervención del partido judicial en la vida de los argentinos".

Por esa misma vía, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recordó que "hace 20 años Néstor nos convocaba a todos y todas para poner a la Argentina de pie". "Se encontró con mas desempleo que votos, pero eso no le impidió construir un proyecto de trabajo e inclusión que transformó al país", dijo el mandatario que aseguró: "No resignarnos nunca es el mejor homenaje que podemos hacerle".

"A la Patria hay que amarla con pasión y convicción", escribió Ferraresi a la vez que aseguró que esa es la enseñanza que dejaron "Néstor y Cristina". "Hoy quieren volver a gobernar los que nos endeudaron en 2001 y en 2018 con las mismas recetas", señaló en clave electoral. "El pueblo sólo conoció el hambre y la desigualdad en esos años", arremetió. "Cristina nos convocó a renovar el pacto democrático, a construir un modelo productivo que agregue valor y deje atrás el modelo primarista" destacó y repitió el llamado a la militancia: "La tarea es volver a distribuir el ingreso como ya supimos hacerlo. Vamos a militar por ese país para todos y todas".