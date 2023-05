Una trabajadora trans del municipio de San José de Metán, Thiara Virginia Caldez (40), denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que no le renovaron el contrato por "persecución política" ante su colaboración con otro partido opositor al intendente durante la campaña electoral. También otro trabajador gay, Cristian Vallejo (30), con contrato de locación, manifestó que le quitaron las funciones que cumplía en el área de Cultura, donde le anunciaron que lo desvincularían.

El intendente José Issa, quien renovó mandato con el frente electoral Vamos Salta, negó que la persiga a Caldez por militar para otro partido. Manifestó a Salta/12 que la no renovación se debe a que fue calumniado en redes sociales por la trabajadora, y dijo que realizará además una demanda judicial. Respecto al otro trabajador, indicó que no le notificó que prescindirán de sus servicios pero evaluará su situación cuando se le venza la contratación.

Caldez explicó que ingresó al municipio hace 6 años como trabajadora en el Centro de Integración Comunitario, durante la gestión del anterior intendente Fernando Romeri. Dijo que estuvo cuatro años con contrato de "locación", que implicaba un trabajo no formalizado, sin obra social, ART, ni aportes. En este último tiempo se desempeñaba en el museo, hace dos años le dieron otro contrato, con cobertura social, durante el mandato de Issa, y ganaba entre $60.000 y $70.000.



La clausula 7 del contrato, "dice que el municipio te puede desvincular sin causa", explicó Caldez. La semana pasada un juez de paz le notificó que prescindirán de sus servicios. "Yo le dije que no le iba a firmar nada porque así me dijo mi abogada, María Laura Thomas. Me desvinculan porque trabajé en la campaña pasada para ella", sostuvo. Esta letrada era candidata a senadora del partido político Avancemos, y perdió la elección.

Caldez dijo que junto a Thomas presentaron una denuncia en el INADI. Sin embargo, indicó que un asesor letrado le explicó que la no renovación del contrato es legal.

La trabajadora contó que su abogada le indicó que presentará un recurso de amparo y elevará nota al sindicato de obreros y empleados municipales SOEMM, que no la está defendiendo. Indicó que en el municipio existe la oficina de la secretaría de la diversidad que tampoco intervino ante su desvinculación.



También Caldez se comunicó con el Programa Acercar Derechos de Nación , y contó que desde allí se comprometieron a tramitarle una pensión. Respecto a la dirigencia de Avancemos, indicó que hasta el momento no le ofrecieron otra alternativa de inserción laboral.

"Yo no quiero perder mi trabajo porque vengo persistiendo hace muchos años, por un contrato que no ampara a los empleados. Al calabozo y a las calles no volvemos, siempre la vida es lucha para nosotros, no quiero más lucha, quiero gozar de mis derechos, de leyes", expresó Caldez. También contó que alquila, y al perder su ingreso, no tendrá como pagar el lugar donde vive. "Parece que todos los trabajadores tienen que ser serviles, no pueden pensar distinto", añadió.

Asimismo, el trabajador Cristian Vallejo, contó a Salta/12 que desde el martes pasado, el director del área de cultura le comunicó que no le renovarían el contrato. Él relacionó esta situación como una consecuencia de su colaboración con el sector político "Avancemos" durante la campaña electoral. "Me presento a trabajar, el director me dice que yo ya no pertenecía, que me habían dado la baja. Yo le dije que me tenían que dar una notificación de por qué me despiden. Dijo que no me tenían que dar nada porque soy empleado de locación, que tenía que irme nada más", sostuvo.

Respecto al contrato de locación, indicó que es un trabajo precarizado, "no te dan ninguna copia de lo que firmas cada 6 meses. A mí se me vencería ahora en junio". Vallejo dijo que hace 6 años trabaja para el municipio, cuatro horas de lunes a viernes, y también a veces fines de semana en eventos de la dirección de cultura, y cobra $15.000 mensuales.

Vallejo contó que empezó barriendo, luego se capacitó y se dedicaba ahora al manejo de redes sociales y diseño gráfico. "Me han sacado todo, el director me dijo que le dé las contraseñas. No hago nada, sólo voy a cumplir horario. No me llaman para trabajar, hoy es 25 de mayo, había un evento, no me han llamado", manifestó.

Vallejo dijo además que espera la formalización de su empleo por los años que lleva en el empleo, porque quiere seguir trabajando pero con derechos laborales. "Quisiera tener cobertura social, la de salud sobre todo", expresó, añadió que necesita anteojos y con lo que gana no se los puede comprar.

Consultado por Salta/12, el intendente Issa dijo que no renovará el contrato a Caldez, por las "calumnias y difamaciones" que escribió sobre él en redes sociales.

"Ella dijo que me robé 120 millones por redes sociales, lo tengo documentado. Hay cosas que no voy a dejar pasar por alto", sostuvo Issa. Explicó que su familia se vio afectada por esas calumnias, y también aclaró que accionará por la vía judicial.

Issa sostuvo que la desvinculación no se debe a una persecución política. Dijo que Caldez y el otro empleado, hace dos años también hicieron campaña para la misma candidata y luego siguieron trabajando para el municipio. Asimismo, en estas últimas elecciones, aseguró que tuvo trabajadores que militaron para otros partidos, incluso de Avancemos, y no los desvinculó. Además mencionó que cuando asumió como intendente mantuvo a la gente que estaba trabajando en el municipio, de la gestión del exintendente, "me tocó asumir el municipio en el peor momento social, de la pandemia", refirió.

"Cuando arranqué (Caldez) cobraba $4.000, le di un contrato con obra social y aportes", manifestó el mandatario, además dijo que le aumentó el sueldo. "Pero los atropellos y la falta de respeto es el límite", expresó.

Issa sostuvo que la denuncia de persecución política, "es la excusa con la que justifican su mal proceder (...) Están usando a este medio para victimizarse, para sacar una noticia, no haciéndose cargo de sus propios actos". "Bajo ningún punto de vista esto es político, hay otra gente que trabajó para otro partido y no se les dijo nada", insistió.

Caldez cuestionó que en el municipio de Metán no se implementa el cupo laboral trans, aprobado en el Concejo Deliberante. Isa dijo que promulgó la ordenanza y que contrató a personas trans, no especificó a cuantas, y especificó que no están en planta permanente.

"Tengo gente del colectivo que sí nos apoyan", manifestó Isa, incluso en esta decisión de desvinculación laboral a Caldez. "No quiero que la gente piense como yo, solamente quiero que se respete", añadió.