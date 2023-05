DOMINGO 28

CINE

La danza de Los Mirlos Se proyecta el documental de Álvaro Luque. Moyobamba, capital de la región San Martín en el norte de Perú. Al calor de la selva, un grupo de jóvenes se reúne en la casa de Rodríguez Grández para un hecho que cambiará la historia de la música latinoamericana: el nacimiento de Los Mirlos y la cumbia amazónica. A partir de material de archivo audiovisual –que va desde los primeros shows en fiestas locales hasta las recientes giras por Europa–, La Danza de Los Mirlos relata la trayectoria de una de las bandas pioneras del género pero, además, traza una genealogía de la música tropical y popular de todo un continente.

A las 17, en Casa Migrante, Adolfo Alsina 2701. Gratis.

Quémenlos En una función homenaje al Cordobazo, se presenta la película de Adrián Jaime. La orden de quemar libros sólo fue un preanuncio del porvenir que tendrían miles de hombres y mujeres que resistían a la dictadura imperante en Argentina. Es un documental que traza el derrotero de la resistencia civil a la dictadura en la ciudad de Córdoba, cuna de la industria automotriz argentina y de la Reforma Universitaria.

A las 15, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Rescate Antártico Desde 2018 el Instituto Antártico Argentino y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken de Buenos Aires llevan adelante un proyecto conjunto dedicado al rescate, preservación y acceso de los films argentinos realizados en la Antártida a lo largo del siglo XX. A partir de esta acción conjunta el equipo de trabajo logró identificar hasta hoy 106 films antárticos, mientras la búsqueda continúa. Uno de los cortos que se proyectarán es Bahía Paraíso, de Instituto Antártico Argentino (1974). Realizado a mediados de los años setenta por la Dirección Nacional del Antártico, se muestran las actividades de un grupo de científicos del Instituto Antártico Argentino que en la Base Brown intentan develar los misterios del continente de hielo y roca.

A las 16, en el Museo del Cine, Caffarena 51. Entrada: $100.

TEATRO

El bien Vuelve el unipersonal dirigido por Lautaro Vilo e interpretado por Verónica Pelaccini al que la crítica definió como “una hora de pura felicidad teatral”. Guadalupe, una agente inmobiliaria, desatiende su trabajo y las dificultades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase sobre arte. En el café posterior, le cuenta a esta amiga un problema que la atormenta: una herencia familiar a resolver. Su amiga le ofrece una ayuda tan inusual como inesperada.

A las 17, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $2300.

MÚSICA

Ensamble El guitarrista y compositor José María Saluzzi se presenta con su nueva agrupación, con el que interpreta música de su autoría. La agrupación, que completan Eliana Liuni en clarinete y saxo, Mariano Martos en bajo eléctrico y Gustavo Chenu en batería, ofrece una propuesta artística que combina música escrita e improvisada, con fuertes influencias del Río de la Plata y del noroeste de nuestro país.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

LUNES 29

CINE

La sudestada Luego de su premiere en la competencia del Festival Internacional de Cine de Rotterdam, puede verse en salas el debut ficcional de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke, basado en la novela gráfica de Juan Sáenz Valiente, con Katja Alemann y Juan Carrasco. Jorge “Sabueso” Villafañez es un veterano detective privado, cínico y meticuloso. Tiene la rara habilidad de hacer hablar a los extraños y es capaz de cualquier cosa con tal de resolver un caso. Pero cuando lo contratan para investigar a Elvira Schulz, una renombrada coreógrafa experimental, confunde la distancia entre observador y observado, y comienza a perder el olfato.

A las 12.30 y 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

El siervo inútil Se estrena la ópera prima del cordobés Fernando Lacolla. Luca es empleado en una empresa dedicada al negocio inmobiliario, interesada en erigir varias torres de categoría en un amplio terreno que hace las veces de cementerio de trenes, a su vez improvisado hogar de familias de bajos recursos. Luca es empleado, sí, pero con beneficios: su suegro es uno de los dueños de la compañía. Por esa razón, y porque hay trámites municipales congelados que están paralizando el comienzo de la obra, Luca es enviado a mover algunos resortes políticos. Con Federico Liss, Rubén Gattino, Víctor López, Pola Halaban y Axel Prato.

A las 16.10, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

ARTE

El dibujante silenciado Clément Moreau formó parte de la brillante intelectualidad alemana de los años veinte del siglo pasado. En 1935, comenzó un largo exilio en la Argntina, sumando su agudo trazo satírico a la lucha antifascista, y también los realizados en su perigrinar por el interior del país. Esta muestra reúne medio centenar de trabajos, entre dibujos y grabados.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

Geometrías imperfectas Se presenta la exposición de Mariano Cornejo. En palabras de la artista: “Desde mi muestra anterior seguí indagando en ese mundo de concentración y límites. Por eso mismo, cuando llegó el encierro, las geometrías se interrumpieron. Fue el momento de los jinetes galopando, los jaguares y la selva. Ellos se movían, yo no. Pero, pasado el miedo, las geometrías retomaron su cauce. Ahora, los meandros, las curvas ondulantes y la velocidad son como un río arrastrando piedras. El paisaje de Salta siempre me lleva”.

En Galería Palatina, Arroyo 821. Gratis.

TEATRO



Ryan Este es un viaje rutero y sonoro: Un hombre, Ulises (Federico Pereyra) que viaja por las rutas del desierto para cumplir el último deseo de su padre: arrojar sus cenizas en un río de México. Lo acompaña el Ryan (Gabriel Waisbein), máquina automotriz, reliquia familiar y hermano menor. Mamita espera en casa. La promesa de una aventura en donde todo lo que es crecer es enfrentar las cosas difíciles. Dirige Ana Schimelman.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $2500.

MARTES 30

ARTE

Nocturnalia En esta exhibición, Silvana Muscio dispone una constelación de fotografías donde habita una naturaleza cercana y afectiva. Paisajes evanescentes, retratos botánicos, intervenciones en acrílico y dorado a la hoja, coexisten en una estética próxima a la abstracción con la luz como aliada para la creación de las formas. En las fotos de Muscio se percibe la relación amorosa que encarna con el entorno natural, mediante la apreciación de una naturaleza sublime. Propone el replanteo socio afectivo con el territorio, en la generación de un paisaje compartido como un nuevo modo de vínculo con el lugar habitado.

Hasta el 15 de junio, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

Blindados Fiel al lenguaje de la gráfica, la búsqueda permanente que caracteriza la práctica artística de Andrea Moccio la ha llevado a bucear en las posibilidades expresivas de distintas materialidades. En esta oportunidad, la elección de la tonergrafía sobre aluminio –gracias a una vieja máquina recuperada y al material de descarte proveniente de la industria del packaging– nos habla de un hacer contemporáneo a partir del entramado de afectividades y redes vinculares. Blindados estalla la indagación sobre el barrio, las calles, sus transeúntes y la circulación de camiones de caudales. Texto de sala: Marina Aguerre.

En Cecilia Caballero Arte Contemporáneo, Suipacha 1151. Gratis.

TEATRO

Bosque adentro Dos mujeres se encuentran en una motorhome, rodeadas de ruta, naturaleza y el silencio de lo no dicho a tiempo. La historia transcurre en el devenir de un viaje a Bariloche. El objetivo es claro, tienen que llegar al sur. Ninguna conoce lo que el recorrido les propondrá ni las verdades ocultas que deberán enfrentar para poder seguir adelante. La madre (Inés Estévez) y la hija (Ornella D’ Elia) deberán lidiar con el vínculo familiar que las une pero a la vez las distancia. La latente figura patriarcal a cada paso del camino y la brecha generacional harán su crisis al llegar a destino. Dirige Corina Fiorillo.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada:$1600.

La débil mental La obra gira en torno al deseo femenino, los mandatos, la maternidad no deseada, la relación estragante madre-hija, y la pesadilla del “amor romántico”. En una suerte de monólogo a dos voces, la obra se sumerge en esta siempre insondable relación. Una madre que no sabe, no puede, no quiere ser madre. Madre e hija encerradas en un vínculo tan asfixiante como adictivo. Con Ingrid Pelicori y Claudia Cantero. Dirige Carmen Baliero, sobre una idea de Cristina Banegas, basada en una novela de Ariana Harwicz.

A las 20.30, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $2300.

CINE

Perdón, viejita Puede verse el legendario film argentino de 1927 dirigido por José A. Ferreyra. En el mismo programa se exhibirá un cortometraje que registra el 50°aniversario de los Bomberos Voluntarios de La Boca, producido en 1934 y recientemente restaurado. La función será acompañada por música en vivo compuesta y ejecutada por la multiinstrumentista Eliana Liuni. Intérpretes: María Turgenova, Stella Maris, Floricel Vidal, Alvaro Escobar, Ermete Meliante y Mario Zappa.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $900.

MIÉRCOLES 31

CINE



Hasta que se ponga el sol Como parte de la celebración del Mes del Cine Nacional, se proyectará la película Rock, hasta que se ponga el sol, de Aníbal Uset. Un clásico del rock nacional, el documental registra su etapa fundacional y las actuaciones de diferentes bandas icónicas en el Festival BA Rock que se realizó en el club Argentinos Juniors en 1972. Nombres como Sui Generis, Pescado Rabioso, Color Humano, León Gieco o Litto Nebbia aparecen en secuencias que combinan los shows con sketches absurdos protagonizados por los músicos. La función contará con la presentación en vivo de Carca, para hacer este homenaje a 50 años de su estreno.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Ryusuke Hamaguchi La rueda de la fortuna y fantasía se llama la película con la que el realizador japonés ganó el premio del jurado en el Festival de Berlín en 2021, apenas unos meses antes de adjudicarse en Cannes el premio al mejor guion por Drive My Car, que posteriormente también ganó un Oscar a la mejor película extranjera. Cuenta la historia de un triángulo amoroso inesperado, una fallida trampa de seducción y un encuentro surgido de un malentendido. Los personajes de estas tres historias forman una reveladora exploración de las complejidades de las relaciones contadas a partir de las coincidencias que les ocurren a las mujeres enamoradas.

Disponible a través de Mubi.

FOTOGRAFÍA

Juventud y liberación A 50 años del 25 de mayo de 1973, se inaugura la muestra Juventud y liberación. En el marco del festival Democracia e Imaginación Política en América Latina, la exhibición, con texto de Cora Gamarnik, invita al público a reflexionar sobre las contradicciones de los proyectos en pugna, que hicieron de esos días un tiempo original y contrastaron con la oscuridad de los años que le siguieron. Toma como punto de partida el llamado a las elecciones presidenciales, las primeras desde 1955 en las que el movimiento peronista no estuvo proscripto. A través de un conjunto de imágenes inéditas, se propone un recorrido por la campaña electoral de la fórmula Cámpora-Solano Lima hasta su asunción.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Proyecto Frankenstein Ante los intentos fallidos de concretar su experimento, el Dr. Víctor Frankenstein, acude suplicante a los cultos populares para solicitar el poder de dar vida a su criatura. La ambición de un porvenir auspicioso lo guía, mientras se desata una sucesión de crímenes que lo llevan al encuentro con su vástago. La obra conforma la adaptación a un contexto sudamericano de la novela clásica Frankenstein de Mary W. Shelley para teatro de títeres dirigido a público adulto. Dirección: Román Lamas. Interpretación: José Luciano Mansur Nahra.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $2000..

La Trinidad Ella es Trinidad Ladrón de Guevara, actriz que se rebeló sin miedo frente a los paradigmas sociales, culturales, familiares y escénicos de la época. Actúa Cecilia Cósero y dirige Marianella Morena.

A las 20.30, en Andamio 90, Paraná 660. Entrada: desde $1300.

JUEVES 1

TEATRO

Folia Se estrena la obra del coreógrafo francés Mourad Merzouki. La concepción musical es de Franck-Emmanuel Comte, con su orquesta Le Concert de l’Hostel Dieu, y de Grégoire Durrande. Folia será interpretada por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín integrado por Constanza Agüero, Brenda Arana, Camila Arechavaleta, Adriel Ballatore, Lucía Bargados, Silvina Pérez, Flavia Dilorenzo y Lautaro Dolz, entre otros. Repertorio barroco erudito y de la danza popular, mestizaje de partituras de los siglos XVII y XVIII con la música electrónica, fusión de danza contemporánea, hip hop, ballet y hasta giros derviches.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $2700.

MÚSICA

Diosque El artista tucumano inquieto pero constante presenta en vivo su más reciente trabajo, Rampaluz. En sus palabras: "Es un disco que esperé mucho. Insistí bastante con las canciones, me exigí escribir mejor, poner el corazón. Aunque mis letras siempre tiendan hacia la tristeza no puedo evitar hacer ritmos alegres en algunos casos. Exploré muchos rumbos, los más insólitos, pero me quedé en mi propio. Porque cuando uno más lo agita, más se asombra de los resultados. Si yo no me asombro de mí mismo, no puedo convencer a nadie de escucharme."

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $2500.

De Lito a Fito Este es un homenaje a artistas referentes del rock argentino. El show traza un periplo imaginario que comienza en Rosario, hace escala en Bajo Belgrano, luego pasa por la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, para cerrar el círculo en la ciudad de partida. Se trata de un espectáculo multimedia, con músicos en vivo, encabezado por la cantante Nina Cardillo y el pianista Guido Spina junto a la banda Capitán Bombay. Habrá también material audiovisual referenciando la historia de las canciones y la participación de la artista plástica Guadalupe Trava exponiendo diferentes técnicas visuales mixtas.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $2500.

ARTE

Emilia Se lleva adelante la muestra antológica de Emilia Gutiérrez curada por Rafael Cippolini que recorre los únicos diez años de producción pictórica de esta artista. La exhibición invita a redimensionar a esta artista, no solo como una dibujante, sino también como una original pintora, e insta a repensarla desde posiciones contemporáneas.

En Colección de Arte Amalia Fortabat, Olga Cossettini 141. Entrada: desde $400.

CINE

El caminante Se estrena el documental de María Laura Cali (Los ñoquis). Noviembre de 2019. Noche en La Paz. Sebastián Moro, periodista de Mendoza y desde hace dos años editor de Prensa Rural en Bolivia, ha salido a caminar, pero esa noche será la última. Aparecerá golpeado y desvanecido y morirá con 40 años. El misterio se irá develando con la voz de Sebastián en sus audios de Whatsapp, en sus programas radiales y en los mails. En una Bolivia que arde, con el peligro a su paso, Sebastián hace una y otra vez el recorrido que fatalmente lo llevará al encuentro de su destino.

A las 12.15 y 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

VIERNES 2

CINE

Los agitadores Se estrena el nuevo largometraje del director y guionista argentino Marco Berger (Plan B). En pleno verano argentino, cerca de las fiestas, unos chicos muy amigos se juntan para pasar unos días de pura euforia y fiesta. Sus juegos sexuales, a veces violentos, son su pasatiempo favorito. Una rara mezcla de homofobia y payasadas llena su tiempo libre. Sin embargo, las capas de violencia comienzan a crecer. Un triángulo afilado entre un homofóbico, un gay reprimido y un chico bisexual oculto llevará la tensión al límite. Con Bruno Giganti, Agustin Machta, Gastón Frías, Facundo Mas, Franco De la Puente e Iván Masliah, entre otros.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

TEATRO

La desobediencia de Marte Escrita por Juan Villoro y dirigida por Marcelo Lombardero, se estrena el espectáculo con Osmar Núñez y Lautaro Delgado Tymruk. Ciertas rivalidades son extraordinariamente productivas. Johannes Kepler y Tycho Brahe se necesitaban y temían. Movidos por la admiración y la desconfianza, se reunieron en 1600 en el castillo de Benatek, Bohemia, para descifrar las órbitas de los planetas. Kepler era científico teórico; Brahe, científico empírico. El segundo conocía el curso de las estrellas mejor que nadie, pero sólo el primero podía interpretarlas. Si uno prevalecía, el otro sería olvidado. Para llegar a la ecuación definitiva era necesario sortear recelos, envidias y amenazas.

A las 20, en el Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270. Entrada: desde $2000.

Ella amasa Esta obra aborda de una manera poética un sinfín de situaciones de opresión y maltrato machista que sufren las mujeres cotidianamente. La figura del cura y su papel en la historia de la obra es la muestra de la presencia de muchas de las instituciones en este sistema y su sostenimiento. Se puede citar además de la iglesia, a la familia tradicional, la escuela, la medicina y tantas otras. Actúa Marina Dousdebes y dirige Emilio Firpo.

A las 21, en el Teatro El Tejón, Av. Alvarez Jonte 1969. Entrada: $1500.

La reina de Turdera Es el festejo del cumpleaños de Teresina, la nona, el cual desde hace más de 30 años, ella espera que sea el último. Entre preparaciones de torta y todo lo acorde al festejo, su nieta Jazmín no solo da a conocer la historia de una inmigración forzada de Italia al conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires sino también reflexiona sobre el envejecimiento de su nona y el convivir desde pequeña con la idea de una muerte deseada y un miedo egoísta a que esto suceda.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Trío oriental Hugo Fattoruso, Daniel Maza y Fabián "Sapo" Miodownik se suben al escenario para interpretar temas de su disco Trío oriental, así como otros clásicos de su repertorio.El álbum de estos músicos uruguayos –claros referentes de la música rioplatense– incorpora en su propuesta otros lenguajes como el jazz, el funk, la fusión, el samba y por supuesto el candombe, marca registrada de estos reconocidos artistas.

A las 20 y 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $3500.

SÁBADO 3

CINE

Errante Se estrena la ópera prima como realizadora de la fotógrafa Adriana Lestido. Subtitulada como La conquista del hogar, fue rodada en el círculo polar ártico y las islas Svalbard, región que comparten Noruega e Islandia. En un viaje alrededor del Círculo Polar Ártico donde se internó sola durante meses con un equipamiento reducido para registro audiovisual, Lestido enfrenta con su mirada la inmensidad de los paisajes y la violencia climática en cada plano. La gran mayoría de las islas, ciudades y pueblos de Islandia y Noruega donde filmó eran lugares que conoció por primera vez con su cámara a cuestas.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $900.

Sans Soleil Puede verse el documental de Chris Marker. Allí, una mujer lee las cartas de un camarógrafo independiente quien, viajando por el mundo, intenta construir una “lista de cosas que hacen latir al corazón”. Realizada a modo de un diario de viaje, Sans Soleil es reconocida no sólo por su audacia experimental sino también por ilustrar un nuevo tipo de práctica audiovisual: el film ensayo.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Tributo a Spinetta Un concierto único para rendir homenaje a un artista sin límites. Contará con la participación de Claudio Cardone en dirección y teclados, Mono Fontana en teclados, Rubén Goldín en voz Nana Arguen en guitarra, voz y coros, Gustavo Luciani en bajo, Rodrigo Aberastegui en guitarra, voz y coros y Agustín Borsini en batería.

A las 19, en el Anfiteatro del Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832. Gratis.

TEATRO

Contra el suelo Regresa la obra de teatro musical basada en las memorias de Paco Jamandreu. La dirección e idea original es de Juanse Rausch y actúan Nicolás Martin, Maiamar Abrodos y Matías López Barrios, entre otros. Paco Jamandreu realiza su gran acto de magia: aparecer ante nuestros ojos. Trae consigo a sus fantasmas que recorren su cabeza como una pasarela. Canciones, recuerdos imposibles, números de café-concert, estrellas de la escena nacional, efemérides inéditas, escenas hilvanadas por el hilo de la memoria.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1300.

Fausto En el pueblo minero de Valle Oliva, en una región montañosa de la Argentina, comienzan a comprobarse varios casos de enfermedad derivados de la contaminación de los ríos. Para enfrentar a la empresa minera responsable, los habitantes se apoyan en el doctor Fausto, una especie de héroe popular, quien no deja de denunciar los efectos nocivos que la extracción provoca. Con la llegada de un personaje que no pertenece al pueblo, la relación de Fausto con sus habitantes comienza a transformarse. Dirección general: Héctor Levy-Daniel. Con Marcelo Nacci, Milagros Almeida y Amanda Bond.

A las 17.30, en el Teatro Del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $1800.





