“¡A mí no se me escapa nunca que trabajo en la radio que fue la primera radio universitaria del mundo! Nunca olvido eso. Es una conciencia permanente”.



El que habla -eufórico- es Ángel Lema. Tiene el entusiasmo de quien acaba de conseguir un trabajo nuevo y largamente deseado y no tiene el talante de quien lleva treinta años entre esos mismos cables y vidrios y parlantes porque “nunca es lo mismo, todo cambia siempre. Yo vengo de cuando trabajábamos con ese querido armatoste que está en el pasillo”. El “querido armatoste” es una viejísima consola de cinta, cuyas teclas fueron hechas a mano y los comandos de volumen no eran más que perillas de cocina. Y funcionaba a la perfección. Eran épocas donde la creatividad era la clave de todo. “El trabajo no solo debía ser creativo, también era físico, porque vos tenías que acomodarte como para pilotear un avión: adelante la consola, a la derecha los mandos, arriba la casetera y debajo de la casetera la disquetera de CDs, y antes a la izquierda, la bandeja para los vinilos, y con todo eso, trabajabas en vivo o armando los programas, te sabias los tiempos, tenías el cronometro en la cabeza, sabías naturalmente cuanto eran cuatro o seis segundos. Hoy es una maravilla, ¡podes ver los tiempos y aun el sonido como si fuera un electrocardiograma! Hoy todo lo tenés en el mouse”.

Quien sonríe a su lado, sabiendo que tampoco es tan así, es su compañera de cabina, María Emilia Menna, quien no solo es operadora, sino que además es documentalista y pata imprescindible en la tarea. Tanto, que le da a Ángel media hora de permiso para sostener esta charla.

“Maria “Meme” Emilia fue mi alumna, luego alguna vez operé algún programa de ella y hoy trabajamos juntos. Es lo que me mueve, preparar gente, ponerla adelante, empujar. Que tu alumno sea tu par es una maravilla”.

La Radio de la Universidad de La Plata cumple cien años el año que viene y la historia de Lema no hace más que seguir el espíritu para lo que fue creada: la idea puesta en marcha el 5 de abril de 1924, fue tener un medio de divulgación científica y extensión universitaria, que llegó en su momento a extender su onda no solo a todo el país, sino a los países limítrofes, y desde allá hasta acá, mucha agua corrió bajo el puente: “la radio es, sin duda, un lugar políticamente sensible, solo en los años que yo llevo, vivimos varias situaciones, algunas críticas, otras más felices. Por ejemplo, en el año 2001 vinieron a desmantelarla, la administración anterior se ocupó de debilitarla, luego reflotamos, pero eso ya había pasado antes también”.

Efectivamente la radio pasó por todo. En el año 1944, el general Edelmiro Julián Farrell asume como presidente de facto y habiendo sido ministro de guerra, sabía el valor y la importancia de la comunicación, y sabía que los universitarios de La Plata eran jóvenes, entonces mandó no solo a clausurar la radio, sino a desarmarla. Pero como la historia es circular, dos años después ganó la presidencia Juan Domingo Perón, también militar, también ex ministro de guerra, y también sabedor del valor y la importancia de la comunicación y también tenía en cuenta que los universitarios de La Plata eran jóvenes, entonces mandó a reequipar y reabrir la radio de la Universidad. Cosas de la vida. Pero este círculo no termina ahí: se promulgó durante la presidencia de Perón, la ley 14,241, la primera de radiodifusión del país y la radio creció, hasta que la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en 1955, mediante los decretos 6.403 y 4.161, dejó fuera de la universidad a cuatro mil docentes, prohibió hablar de historia, y claro, cerró la radio.

La cultura, el conocimiento de la historia, la comunicación popular, la divulgación de la ciencia, es algo que vive en disputa -siempre feroz- aun desde antes de Galileo Galilei, a quien de todos modos le fue mejor que a Giordano Bruno. Todo es cuestión de en qué tiempo histórico suceda, pero “de todos modos el asunto en cuestión es la sensibilidad, que generalmente depende de cada uno y del colectivo del que formas parte. Yo enseño, soy docente, operador, amo y defiendo desde ahí la radio de la universidad pública y la educación pública. Esta es mi trinchera: formar y ser operador. Hice de todo, columnas, conducción, cree hasta programas nuevos, pero soy operador y docente. Esa es mi felicidad”.

Hijo de Pelusa y Juan Ángel, recuerda a la mamá planchando y escuchando Rapidísimo en la Siete Mares, y a su papá como “un tipo muy loco. Nos grababa, escuchaba radio todo el tiempo, me compraba Pagina 12 los sábados porque venia con Sátira 12 y decía que desde el humor se puede decir todo. Recién hace unos pocos años me contó que cuando era pibe presentaba músicos sobre el escenario, micrófono en mano. Cuando le pregunté porque nunca me había contado eso, solo respondió “porque no”. Y ya. Pero sin duda tuve todo eso desde siempre”.

Con María Emilia los separa algo más de una década, lo que los convierte en compañeros ideales para enfrentar, asumir y resolver los cambios, que no solo son el paso de lo analógico a digital porque “a veces vienen chicos muy jóvenes, con ideas que parecen imposibles y ahí el equipo funciona en interpretarlos. El nuestro es un trabajo artístico, humano, requiere percepción, sensibilidad. Es el equilibrio entre lo que quieren hacer y lo que el espectador recibe, manteniendo la calidad y el espíritu de la radio, porque de verdad a veces vienen chicos con cosas imposibles, y hay que hacerlo posible para que tengan un espacio donde difundir su propia mirada cultural. Los chicos tienen su mirada, y como decíamos antes, todo depende del momento histórico. Acá pasó de todo”, dice con el entusiasmo intacto que le hace decir de corrido que el salto a lo digital no le provoca nostalgia porque la magia reside en que todo conviva.

En la historia de la radio también entra, infelizmente, el Circuito Camps, del que la Universidad de La Plata fue también víctima, entonces aquel 19 de diciembre del año 2020, la radio emitió en directo toda la lectura de la sentencia. Fue sin duda un momento de raras emociones que como las buenas y las otras, se vivió en el control central, entre periodistas y operadores. Así que por ahí iba mi comentario cuando la puerta se abre, María Emilia se asoma y pone un “¡te necesito ahora!” que solo deja espacio a una última frase de despedida: “pasó de todo y todo pasará, pero tenemos una certeza: al final la radio universitaria más antigua del mundo, nosotros, seguimos acá”.