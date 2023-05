”Los buenos resultados hacen más fácil mi adaptación”, reconoció Facundo Mallo, el defensor de Central que llegó a préstamo hasta fin de año y la dirigencia ya evalúa la compra de su pase. “No es momento para hacer un balance, después se verá como se suceden los hechos”, deslizó el jugador proveniente de Defensor Sporting y por quien los canayas tiene una opción de compra de su ficha a fin de año por la mitad de su pase. El plantel de Central retomó ayer los entrenamientos dado que el lunes visitará a Banfield.

“El objetivo de la temporada era sumar puntos para el promedio. Ahora estamos en las posiciones de arriba, clasificando a las copas, pero rápido te podes ir para abajo. Apuntamos a tener constancia, seguir ganando de local y mejorar de visitante. Porque de visitante nos cuesta más, es un punto flaco del equipo”, analizó Mallo. El defensor uruguayo se ganó la titularidad con buenas actuaciones, es un jugador que ya encontró el reconocimiento de los hinchas y por su presente el club contempla adquirir su pase a fin de año. La opción de compra es de 400 mil dólares por la mitad del pase que posee Defensor Sporting . “No es momento todavía para pensar en eso, esta temporada recién va por la mitad. Yo estoy muy cómodo en el club”, acotó Mallo.

El lunes Central visitará a Banfield a las 19. El equipo es probable que recupere a Carlos Quintana y vuelva a jugar con línea de cinco en defensa por la salida de Lautaro Giaccone. Aunque Miguel Russo recién el sábado probará a formación en práctica de fútbol. “De visitante nos cuesta más pero no jugamos diferente. Miguel (Russo) analiza cómo jugamos y entiendo que es positivo tener la variante de jugar con línea de tres o cinco abajo. Banfield necesita mucho ganar y va a ser un partido complicado para nosotros, muy peleado, pero lo vamos a querer ganar”, adelantó el defensor uruguayo. “Tenemos solidez defensiva y arriba contamos con jugadores que desequilibran. El lunes debemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten”, planteó el zaguero central charrúa.

Russo espera por la recuperación de Quintana para el juego en el sur bonaerense. En caso de recuperarse el ex Patronato de un golpe en el hombro que le impidió participar de la victoria en Copa Argentina ante Central Norte su vuelta será por Giaccone. El técnico auriazul volverá a formar con línea de cinco en el fondo para visitar a Banfield. En ataque la duda descansa Jhonatan Candia, quien no levanta su nivel . Russo tiene a disposición a Octavio Bianchi como alternativa al ex Huracán. El ensayo de fútbol es mañana por la mañana en Arroyo Seco.