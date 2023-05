Sevilla, que cuenta en su plantel con Gonzalo Montiel, Alejandro "Papu" Gómez, Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Erik Lamela, recibirá este sábado a las 14 (TV: ESPN) a Real Madrid por la fecha 37 de la Liga de España que conquistó Barcelona, en un partido que para los andaluces será la antesala de la final de la Europa League que animarán el miércoles próximo con la Roma de Italia.



Sevilla tiene 49 puntos en la Liga, mientras que el Merengue marcha segundo con 74 unidades, una más que el Atlético Madrid (73) que dirige Diego "Cholo" Simeone.



El partido no reviste trascendencia para el Real Madrid, que lo jugará sin el francés Karim Benzema y el brasileño Vinicius Jr, ambos lesionados.



El DT del equipo, el italiano Carlo Ancelotti, informó que la ausencia del jugador carioca se debe a una molestia en la rodilla y aclaró que no está vinculada a un deseo de protegerlo, luego de los insultos racistas que recibió el domingo pasado en Valencia, lo que derivó en sanciones para el club de Mestalla.



Vinicius Jr fue víctima de discriminación por su color de piel, lo que provocó una condena mundial a la que se sumaron de jefes de Estado, instituciones como la FIFA y reconocidas personalidades del deporte, entre otras manifestaciones.



Afectado por la repudiable agresión, el jugador fue expulsado del partido luego de reaccionar contra el jugador de Valencia Hugo Duro, pero la Federación Española anuló posteriormente la tarjeta roja.



El partido ante Real Madrid será encarado con suplentes por parte de Sevilla, que este miércoles jugará la final de la Europa League ante la Roma del portugués José Mourinho, en Budapest.



El equipo andaluz no cumplió una buena campaña en la Liga de España, de hecho a falta de dos fechas está afuera de las copas europeas, pero si gana la Europa League -que ya conquistó en seis ocasiones- obtendrá como recompensa la clasificación para la Champions League 2024.