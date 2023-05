El acto del jueves confirmó el liderazgo de Cristina Kirchner como factor determinante en el peronismo y en el país. Y también mostró al kirchnerismo como una identidad fundida con el peronismo, que se amplía hacia sectores no peronistas y, sobre todo, que trasciende la coyuntura.

Estas elecciones con una inflación que no cede y con la proscripción judicial a Cristina Kirchner se presentan como un examen difícil para el peronismo. Comentaristas de la oposición y sectores del peronismo, restos del menemismo que fueron desplazados por el surgimiento de Néstor y Cristina Kirchner, creyeron ver en ese cuadro la extinción del kirchnerismo y el ocaso de la figura de la ex presidenta.

En la búsqueda de un peronismo conservador y neoliberal, al estilo del menemismo, creyeron ver en los triunfos de gobernadores peronistas el regreso del “verdadero peronismo”. Plantearon al kirchnerismo como el emergente de supuestas condiciones excluyentes del AMBA (CABA y conurbano) finalmente fracasado frente a un peronismo moderado que surgía triunfante en las provincias.

Hubo comentaristas que dieron por hecho este fenómeno y llegaron a plantear que la fórmula para las elecciones tenía que surgir de estos gobernadores, sugiriendo el nombre del tucumano Juan Manzur.

Los mismos gobernadores triunfantes en sus provincias desmienten este análisis. Porque, más allá de sus posiciones personales, los gobiernos kirchneristas se incrustaron en la experiencia histórica de sus pueblos. La bases que votan a esos gobernadores visualizan al kirchnerismo como un elemento más adherido a su identidad histórica como peronistas.

Una demostración patente fue el acto del jueves al cumplirse 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia. O sea, al cumplirse 20 años del surgimiento del “kirchnerismo” como tal. Con el plus de que no hubo otros oradores, la única fue Cristina Kirchner.

Con ese esquema tan definido no hay otra fuerza en el peronismo, ni otro motivo, que sea capaz de reunir a esa multitud con la asistencia o la adhesión de casi todas las corrientes del peronismo. No es que todo el peronismo mutó a kirchnerista, sino que se trata de una identidad que ya está entretejida con la identificación que le dio origen.

El menemismo se extinguió cuando dejó el gobierno y muchos de sus dirigentes se cruzaron al macrismo, como Miguel Angel Toma o el mismo Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Christian Ritondo. Se extinguió porque fue un gobierno que favoreció al poder económico y no dejó nada a los sectores populares.

La idea del menemismo fue visualizar al peronismo como una herramienta hueca para disputar poder. Lo usaron para privatizar y deshacer lo que habían creado los gobiernos peronistas. Y cuando perdieron el gobierno, esa marca que parecía invencible se desvaneció: chau menemismo.

Pensaron que el kirchnerismo seguiría ese camino. Las elecciones provinciales mostraron otra cosa. Martín Menem, hijo del senador Eduardo y sobrino del ex presidente Carlos Menem, ni siquiera pudo presentarse con el peronismo de La Rioja, la cuna del menemismo. Y lo hizo con la fuerza ultraderechista y prodictadura de Javier Milei, para sacar el 15 por ciento de los votos, un tercer lugar lejos. El ganador de esa elección por una amplia diferencia, el gobernador Ricardo Quintela, estaba el jueves en el escenario del acto, detrás de Cristina Kirchner, y es uno de los que candidateó a Eduardo "Wado" de Pedro.

Perón buscó convocar a la juventud que había estado en la resistencia a las dictaduras en los '70, cuando lanzó el trasvasamiento generacional, la actualización doctrinaria y la idea de socialismo nacional. Con altibajos, marchas y contramarchas, tuvo su fruto con Néstor Kirchner en el 2003.

A su vez, una de las prioridades de Néstor Kirchner fue convocar a la juventud que había estado en la resistencia al neoliberalismo de los '90. Y gran parte del recambio generacional que tiene el peronismo ahora, proviene de esa convocatoria.

En su discurso del jueves, Cristina Kirchner repudió el discurso de odio que convoca a “terminar con el kirchnerismo”. Es una fórmula que ha usado, entre otros, Patricia Bullrich, que también proviene de ese peronismo. La realidad demostró que el peronismo con su carga kirchnerista tiene cuerda más allá de la coyuntura, gane o pierda las elecciones, porque ha encarnado en un sector de la sociedad.

La idea de “terminar” con algo que no “termina” engendra violencia. Para el macrismo fue insoportable la concentración popular permanente que se produjo frente al domicilio de Cristina Kirchner después de su condena. Pensaron que cundirían el desánimo y la desilusión y, en lugar de eso, alimentaron el cariño y el espíritu de resistencia. Tan insoportable fue que pasaron a los hechos con el intento de asesinato. Y se repitió el efecto: en lugar de “terminar”, llevaron la figura de la ex presidenta a su punto más alto. Si no fallaban, habrían provocado un estallido social.

La posibilidad de superar y desterrar un discurso de odio que equivale a tener siempre un dedo en el gatillo, pasa por el reconocimiento de que peronismo y kirchnerismo son parte de la realidad y la historia de este país. No se trata de algo con lo que es necesario “terminar”, sino con lo que se está obligado a convivir, porque representan a un vasto sector de la población.

Otro de los puntos del discurso del acto del jueves fue la deuda externa. Frente a las cláusulas restrictivas de ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional, Cristina planteó que el país decida cómo pagar. También dijo que era un error pensar el proyecto de país exportador de materias primas. Son posiciones que han sido criticadas por los economistas ortodoxos.

Al mismo tiempo que ella decía eso, Estados Unidos se encaminaba hacia el default de su propia deuda externa de 31 billones de dólares si no paga el 1 de junio. El presidente Joe Biden pidió al Congreso la autorización para tomar más deuda y pagar. Pero los republicanos se la negaron y exigieron que ajuste el gasto público.

Entonces Biden les respondió que no puede, porque si lo hiciera, tendría que despedir a decenas de miles de bomberos, policías, maestros y otros estatales. Biden dice eso a los republicanos, pero manda a su representante en el FMI a exigir ajuste y más ajuste al gobierno argentino. Argumentan que en realidad es el staff del Fondo el que impone esas exigencias, enfrentado al gobierno norteamericano. Es una explicación desmentida por la concesión irregular del préstamo a Mauricio Macri impuesta por Washington a regañadientes del famoso staff. No pesa más el staff que la Casa Blanca.

Lo más probable es que los republicanos negocien su autorización. Pero si en unos pocos días Estados Unidos no paga y defaultea su deuda, está previsto que las bolsas caigan entre 30 y 40 por ciento, que salten las tasas de interés y que el valor de las materias primas caiga en picada.

Estados Unidos puso mucha presión sobre el gobierno argentino para que limite la relación comercial con China. Pero China es su mayor socio financiero, el mayor tenedor de bonos del Tesoro norteamericano, de los que se está desprendiendo en forma acelerada. Lo que Cristina planteó en el acto está relacionado también con esta situación mundial inestable.