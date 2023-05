En diálogo con La Rioja/12 la víctima contó que vive con miedo: “estoy cansada de estar encerrada mientras él está libre como si nada”. Sostiene que un reconocido cantante de cuarteto es el autor intelectual de su ataque y quien desde una cuenta de redes sociales venía emitiendo una serie de amenazas que ella denunció ante la Justicia desde abril. Tras el hecho del miércoles, donde fue acuchillada, debió ser internada en el área de cirugía del Hospital Vera Barros de la capital riojana, mientras el presunto autor de las amenazas se presentó a sus shows del fin de semana sin inconvenientes.



Denuncias realizadas por la victima contra el cantante previo a haber sido acuchillada

Entre las denuncias y ampliaciones realizadas, constan las desgrabaciones de mensajes en las que se pueden observar reiteradas amenazas de muerte, la violación de la medida perimetral, y otros datos que sugieren que el denunciado estaría acechando a la víctima.

A raíz de las denuncias, a pesar de no promoverse acción penal, los primeros días de mayo la jueza de instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2 de La Rioja, Gisela Flamini, dictó una medida cautelar contra el cantante que le prohibía el acercamiento, pero no la comunicación. Como las amenazas continuaron, y en ellas se sugiere que el acusado habría violado la perimetral, se le otorgó el botón antipánico a la víctima y se solicito una tobillera para él.

Todas las amenazas provienen de la cuenta de instagram @jorge_suce y por lo que manifiestan los mensajes, la víctima asegura que pertenece al cantante con el que habrían tenido un breve vínculo sexoafectivo informal en 2022. Dichos mensajes no solo amenazan de muerte a la denunciante, sino que la coaccionan con la divulgación de fotos íntimas que compartieron durante la breve relación, por lo que en la última denuncia realizada, antes de que los mujer sea atacada físicamente, se solicitó el secuestro del celular del acusado y se puso a disposición el dispositivo de la denunciante para que fueran periciados.

5 días antes de que la mujer resultase herida, desde la cuenta oficial de la banda El Suceso, a la que pertenece el acusado, se emitió un comunicado desmintiendo lo denunciado ante la Justicia, y el cantante en su cuenta personal volvió a desmentir su vinculación el mismo día del hecho.



El representante legal de la víctima, el abogado Santiago Chiabrando, en conversación con La Rioja/12 denunció irregularidades en el caso. “Al día de hoy seguimos sin que se promueva la acción penal, sin que la propia policía haya tomado una denuncia, sin que la propia fiscalía haya puesto a disposición un agente fiscal para preguntarle aunque sea si va a tomar la denuncia o no, y ella sigue con miedo de no saber qué va a pasar, porque si con el botón antipánico pasó esto, ya no sabemos si las medidas son suficientes”, aseguró.

Además Chiabrando explica que la medida cautelar dictada está incompleta puesto que prohíbe al cantante de acercarse a la denunciante pero no le prohíbe el contacto “cuando justamente las denuncias son motivadas porque él se comunicaba por redes sociales” destacó el letrado. El abogado pone de relavancia la gravedad de la situación ante la falta de investigación por parte de la justicia, la incertidumbre en la que se encuentra su defendida quien siente que su vida esta en un inminente peligro.



Por su parte, el abogado de la querella Matías Carrizo al ser entrevistado por La Rioja/12 explicó que el fiscal Martín Onetto sostiene que no existen pruebas suficientes para promover acción contra el acusado y que la policía de la comisaría 4ta que tomó intervención en el hecho “ni siquiera iniciaron el sumario”, por lo que ellos deberán ir a presentar una nueva denuncia y “pedir el avocamiento en instrucción de violencia de género y ver si logramos ahí de una vez por todas si se promueve acción al menos que este señor se siente y cuente su versión de los hechos en declaración de indagatoria, al menos que la víctima de esta situación se siente y cuente qué es lo que le pasó, al menos que alguien la escuche”.

Carrizo explicó que actualmente el secuestro del celular sería clave para probar si existe relación del denunciado con el hecho. “Ya se tendría que haber secuestrado el teléfono y periciarlo totalmente” manifestó el abogado.

“Sabemos que por cosas mucho menos graves y sin fundamento alguno fueron e irrumpieron en una casa para buscar computadoras y teléfonos y en este caso no se hizo nada, no se entiende porque no se hizo nada”, alertó Carrizo, quien lamenta que las pruebas no están siendo resguardadas. “La víctima desde un primer momento puso a disposición totalmente su teléfono, puso a disposición todos sus componentes electrónicos para que sean periciados, nunca se los pidieron, nunca le dijeron, bueno tráelo, nunca nada y hoy estamos lamentando esta situación, lo único que esperamos que no tengamos que lamentar algo más para que todo el aparato del estado se ponga en acción”.