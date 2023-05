Banfield sorprendió anoche a Central con su mejor actuación de la temporada. El equipo de Miguel Russo se vio superado desde el inicio del partido y sufrió un gol en los primeros minutos que lo dejó aturdido toda la noche. Porque más allá de los intentos por atacar el canaya nunca fue claro con la pelota y cuando se esforzó por llegar a la igualdad un fallo de Facundo Mallo le facilitó el segundo tanto al local. La caída ratifica las flaquezas de Central cada vez que juega de visitante.



En los primeros cinco minutos de juego Banfield generó tres situaciones claras de gol y tomó por sorpresa a todo Central. En la primera de ellas anotó Giménez al hacerse de un rebote de Broun, tras remate de Nicolás Sosa Sánchez. El canaya sacó del medio, Quintana falló en un rechazo y Giménez quedó otra vez frente al arco pero el uno desvió la pelota con el pie derecho. Y en el ataque siguiente del Taladro Broun ofreció una gran atajada al desviar un remate fuerte de Giménez que sacó sobre el área chica.

Banfield abrumó a Central en los primeros minutos. El equipo de Russo tardó en reaccionar y cuando lo hizo apenas si pudo meter algunas pelotas en el área y nada más. Aturdido, el canaya no intentó nunca jugar por abajo y se dedicó a lanzar centros para Candia a pesar de que el delantero nunca se impuso en el área rival.

Mallo y Quintana estuvieron veloces en cada relevo y eso evitó que Banfield ampliara la diferencia en el primer tiempo. El cierre de la primera parte volvió a mostrar a un Central con urgencias en su juego defensivo y sin capacidad de respuestas con al juego de sus volantes.

Central atacó con desesperación en el segundo tiempo y pocas veces logró inquietar a Cambeses. Su jugada más incisiva fue en una corrida hasta el fondo de Giaccone que despejó Olivera. Y el primer intento de gol fue con un cabezazo de Mallo que se fue desviado. Banfield, por el contrario, jugó con más espacios y fue peligroso en cada corrida. Broun le sacó un remate al ángulo de Insúa y Gimenez, frente al arco, en media vuelta la tiró por arriba.

Candia tampoco pudo con la compañía de Bianchi

Russo puso en cancha a Bianchi para darle compañía a Candia. Pero el partido de les fue de las manos al canaya por una torpeza de Mallo. El uruguayo quiso salir jugando y la perdió ante Sosa Sánchez, se repuso y le quiso dar la pelota a Broun, aunque no hizo más que dejar a Giménez frente al arco para anotar el segundo fuerte derechazo.

Central, a pesar de la frustración, no dejó de esforzarse para llegar al descuento. Le sobraron ganas a los jugadores y no pararon de correr. Lo que no tuvo el equipo en su juego fueron ideas y eso quizá sucedió, en parte, por lo poco que intervino Malcorra con la pelota.



2 Banfield

Cambeses

Coronel

Olivera

Maciel

Insúa

Remedi

N. Sosa Sánchez

Bisanz

Alemán

Giménez

S. Sosa Sánchez

DT: Julio Falcioni

0 Central

Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Rodríguez

Ortiz

Mac Allister

Giaccone

Malcorra

Campaz

Candia

DT: Miguel Russo

Goles: PT: Giménez (B). ST: 27m Giménez (B).



Cambios: ST: 10m Bianchi por Ortiz (C), 25m Ríos por Aleman (B), 36m Toledo por Mac Allister y Ferreyra por Giaccone (C), 43m Quirós por Nicolás Sosa Sánchez y Rodríguez por Giménez (B) y 45m Chávez por Sebastián Sosa Sánchez (B).



Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Banfield