El miércoles 7 de junio se estrenará en la plataforma Star+ la serie Diciembre 2001, que recrea el entramado de hechos que desembocó en la última gran crisis socioeconómica argentina.

Basada en el libro El palacio y la calle, del periodista Miguel Bonasso, y coproducida por National Geographic y Kapow, la serie cuenta con la dirección de Benjamín Ávila (Infancia clandestina, 2011) y la adaptación del guionista Mario Segade y está protagonizada por Jean Pierre Noher, Diego Cremonesi, Luis Luque y Nicolás Furtado, entre muchos otros.

En diálogo con AM750, Jean Pierre Noher reveló los desafíos y las dificultades de interpretar al expresidente Fernando De la Rúa durante los días finales de su mandato.

"Lo que más me interesó es captar la energía que tenía este presidente un poco alejado de la calle, como bien cuenta Bonasso, y que tenía que tomar decisiones fundamentales. Había teléfonos que no contestaban, hubo traiciones, de todo. Y no vi todavía la serie pero estoy tan expectante como todos", contó el actor.



Además, explicó que si bien se puede mirar material de archivo para componer el personaje del expresidente, la serie transcurre "tras bambalinas y no cuando hay una cámara prendida".

"Son personajes que están en pijamas, lo van a ver a De La Rúa en su intimidad, en sus pensamientos, en sus contradicciones, en sus miedos. Intentamos que se encuentren con esos seres humanos que tenían que tomar decisiones en muy poco tiempo", agregó Noher en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Por otra parte, destacó que el exmandatario fue "muy imitado y muy fakeado, y muy bien, por Freddy Villarreal y otros tantos", pero su trabajo como intérprete requería "no imitar, sino recrear tratando de no traicionar el imaginario de la gente".

"Para nosotros, como actores, era un desafío interesante y a la vez riesgoso, pero el libro estaba muy bien escrito y estuvimos muy bien cuidados por un equipo técnico extraordinario de caracterización, si bien no usamos apliques ni se intentó", concluyó el actor.