Las encuestas —y, detrás de ellas, el dedo de Mauricio Macri— dieron su veredicto: Jorge Macri será el candidato de unidad del PRO y quien competirá en primarias con Martín Lousteau en la elección a jefe de gobierno porteño. El alcalde Horacio Rodríguez Larreta, que venía impulsando la candidatura Fernán Quirós, reconoció la derrota, bendijo al primo del ex presidente y despejó, así, una de las más conflictivas incógnitas que quedaban abiertas en la interna cambiemita. El anuncio, que Larreta realizó a través de una carta, era un secreto a voces en las filas del PRO, pero eso no impidió que la alianza consolidada del bullrichismo macrista saliera a festejarlo como un triunfo. "Te lo dije hace tiempo. Eras vos", lo felicitó, ni lenta ni perezosa, Patricia Bullrich a través de sus redes sociales. En el larretismo esperan que la oficialización de la precandidatura del ex intendente de Vicente López brinde cierta "paz interna" tras la guerra que se desató con Mauricio Macri y Bullrich por la modificación del sistema de votación en la Ciudad de Buenos Aires, pero el ala dura es menos optimista: "Ya está todo roto", afirman.

"Hemos decidido que para garantizar la continuidad de todos los cambios que hemos llevado adelante en la Ciudad y para trabajar por todos los desafíos que aun quedan por lograr, Jorge será el candidato del Pro para competir por la Jefatura de Gobierno", dice el texto de la misiva que Rodríguez Larreta publicó el martes por la mañana. Después de meses de enfrentamientos y reproches cruzados, Mauricio Macri leyó la frase por la que tanto esperó.

No fue una sorpresa, ni para el macrismo ni para el entorno de Martín Lousteau, pero era la señal que faltaba para que el tablero electoral de la Ciudad de Buenos Aires pudiera terminar de ordenarse.

El jefe de gobierno porteño intentó dilatarlo hasta último momento, blandiendo durante semanas la precandidatura del ministro de Salud, Fernán Quirós, como escudo frente al armado que el ex presidente buscaba forzarle para mantener la Ciudad bajo su control. Finalmente, Larreta terminó acordando con Bullrich y Macri que, en el distrito porteño, habría candidato de unidad y el mismo se definiría en base a encuestas. Y éstas —realizadas por Aresco, Isonomía y Tres Punto Zero— terminaron señalando al primo del ex presidente como el ganador.

O al menos ese fue el mensaje oficial. "Tanto Fernán como Jorge tienen sobradas capacidades para afrontar este desafío. Jorge tiene una intención de voto muy consolidada y Fernán una potencialidad muy auspiciosa", matizó el propio Larreta en la carta que confeccionó con su equipo de campaña. Y es que hasta en el larretismo reconocen que, en el fondo, lo que se buscó fue priorizar la "pax política" con Macri tras la guerra interna desatada por la concurrencia de las elecciones en CABA.

"Jorge le sacaba una leve ventaja a Fernán, pero Fernán tenía mejor imagen y tenía un techo más alto. Pero la elección de Jorge contribuía a la paz y unidad interna", aseguran desde Uspallata, desde donde buscaron instalar que Larreta siempre se comprometió a que hubiera un candidato de unidad del PRO para que el partido pudiera ser competitivo en la Ciudad. Y, frente al juego de posiciones que ubica la bendición de la precandidatura del ministro de Gobierno porteño como una capitulación frente a Patricia Bullrich, insisten: "¿Quién te crees que fue el que lo convocó para que formara parte de su gabinete?".

En el bullrichismo, claro, hacen otro análisis. "Fue una carta de derrota muy grande. Acá lo relevante es que Mauricio está jugado con nosotros y que va a hacer lo posible para destruirlo a Horacio", advierte un dirigente cercano a Bullrich. El tuit de celebración de la ex presidenta del PRO, incluso, ya estaba preparado para cuando Larreta publicó la carta en sus redes sociales: "Felicitaciones Jorge Macri. Te lo dije hace tiempo. Eras vos. La gente quería continuar la obra comenzada hace años por el PRO. Ahora, lo ratifican las encuestas", tuiteó desde Corrientes, donde había estado reunida con el gobernador Gustavo Valdés, menos de un minuto después de que la cuenta oficial de Larreta hiciera el anuncio.

Cruzando la General Paz

La oficialización de la precandidatura de Jorge Macri a la Jefatura de Gobierno porteña despertó, a su vez, varios cuestionamientos a la costumbre PRO —que, cabe destacar, no es exclusiva del partido amarrillo— de cruzar la General Paz para hacer campaña. Primero María Eugenia Vidal —de vicejefa de Gobierno de la Ciudad a gobernadora bonaerense y, después, diputada porteña—, luego Diego Santilli —de vicejefe de Gobierno porteño a diputado bonaerense y, ahora, candidato para la Gobernación— y, ahora, el intendente en uso de licencia de Vicente López, que ahora sí pedirá la renuncia a la intendencia. Muy pocas horas después de que Larreta hiciera el anuncio, incluso, se viralizó un recorte de una entrevista que le habían hecho a Jorge Macri en 2021 en la cual cuestionaba a Santilli por haberse cambiado de distrito para competir en las legislativas. "Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros", lo chicaneó el jefe de Asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco.

Hay cierta incertidumbre, a su vez, sobre la posibilidad de una impugnación a su candidatura debido al tema del domicilio. "Que se queden tranquilos que los requisitos legales se cumplen", declaró, sin embargo, el propio Jorge Macri en declaraciones radiales. Ni en el larretismo ni el macrismo creen, tampoco, que vaya a haber sorpresas judiciales.