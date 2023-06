Para saber si efectivamente los jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en estas elecciones provinciales como lo habia determinado el Tribunal Electoral, habrá que esperar. La Corte Suprema de Santa Fe aceptó el pedido de avocamiento presentado por el abogado Domingo Rondina, patrocinante del partido País, para que el máximo tribunal se expida sobre la constitucionalidad o no del voto joven. La impugnación en términos administrativos no está resuelta porque el Tribunal todavía no tomó ninguna resolución, por lo que ahora deberá ser la Corte se expida.