El Frente de Todos -que posiblemente en estas elecciones deje de llevar ese nombre- avanza poco a poco hacia las definiciones electorales. Además del tándem kirchnerismo-massismo, que estaría trabajando para que el candidato presidencial sea el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el círculo íntimo del presidente Alberto Fernández, que trabaja para que el candidato sea Daniel Scioli -y para que, además, haya primarias con la participación de más postulantes-, aún resta saber qué decisión tomarán los gobernadores peronistas. El encuentro que la liga de gobernadores iba a realizar el 12 de junio en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), fue apurado por el presidente del Congreso del PJ y gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y, tal como adelantó este diario, se llevará a cabo el día 7. Rumbo a ese encuentro, el martes hubo una reunión muy importante en el Senado en la que estuvieron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; Wado de Pedro y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

Desde el kirchnerismo son conscientes de que es necesario imprimirle federalismo al armado electoral. En el acto que encabezó CFK en Plaza de Mayo la semana pasada solo hubo tres gobernadores: Axel Kicillof, de Provincia de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Alicia Kirchner, de Santa Cruz. Eso encendió las luces de alarma. Según analizaron desde el sector que se identifica con la vicepresidenta, la ausencia del resto se dio porque "hasta que los gobernadores no se junten y decidan qué hacer, no se van a cortar solos ni a mostrarse con nadie".

En la reunión que los gobernadores harán en el CFI, antes de las elecciones de Tucumán, deberán decidir si apoyan alguna fórmula y a cuál; si a esa fórmula aportan un candidato o la acompañan desde afuera, o si quieren ir a las PASO con una fórmula propia. "Tienen que definir eso y también qué lineamiento le dan a Insfrán, que es el que tiene la lapicera del PJ", subrayaron en diálogo con este diario fuentes del oficialismo.

El ministro del Interior, en tanto, estuvo en el Chaco con el gobernador Jorge Capitanich y en su discurso aseguró que "sueña con una Argentina federal". Desde el público tímidamente le cantaban "Wado presidente". Sobre la posibilidad de que un gobernador acompañe a De Pedro en una eventual fórmula presidencial, Capitanich dijo que "son meras especulaciones. Nosotros tenemos un esquema preliminar para el 7 de junio". Agregó que "es importante entender que hay que darle un enfoque de carácter federal y me parece necesario hacer un plan de gobierno. Si no tenemos un plan de gobierno, las perspectivas de que se pueda fracasar son elevadas". También se refirió a las primarias del FdT: "¿Es posible tener una fórmula única? Es posible, pero no sé si podría cumplir la perspectiva cierta de integrar a todos". Sobre el escenario, De Pedro lo elogió: "Hay que aprender de dirigentes como Coqui que para nuestra generación son esos compañeros que han seguido como Néstor y Cristina el manual del peronismo clásico. Han entendido la necesidad de la planificación estratégica y que, sobre todo, han tenido el coraje y la decisión de gobernar para las mayorías", dijo.

Capitanich había dejado trascender que no participaría del encuentro en el CFI porque ya estarán muy cerca las elecciones primarias en su provincia -el 18 de junio-, pero ahora dijo que sí estará. Si bien en un comienzo el gobernador se mostraba como el líder de la liga de mandatarios, poco a poco fue tomando mayor peso la figura del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Él es uno de los que suena como posible compañero de fórmula de De Pedro. En las últimas horas creció el rumor de que quien acompañaría al ministro en la boleta no será Zamora, sino su pareja y presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala. Con ella, y con CFK, Wado estuvo reunido el martes, aunque el contenido del encuentro se mantuvo en extremo hermetismo.

Mientras todos estos movimientos ocurren y el tablero, de a poco, se va ordenando, otros dirigentes, como el jefe de Gabinete y precandidato presidencial, Agustín Rossi, insisten con la necesidad de que haya unas primarias amplias: "Si hacemos unas PASO ordenadas y acordamos, entre otras cosas, que finalizada la elección esa noche todos los candidatos nos reunimos en el lugar del que ganó, la foto es la nuestra", dijo en declaraciones radiales y añadió que "si el proceso político interno de acá el 24 de junio da una síntesis, bienvenida la síntesis y si no hay síntesis, bienvenidas las PASO". Para él hoy el FdT "está más cerca de una PASO entre tres o cuatro candidatos que de un candidato de síntesis". Alberto Fernández sostiene lo mismo que Rossi, pero está corrido de la escena. Este miércoles estuvo en Brasilia y el jueves viajará a Bolivia para encontrarse con su par Luis Arce.

En las filas del kirchnerismo consideran que otra cosa que se deberá evaluar en los próximos días es el posible cambio del sello oficialista. Hay tiempo para hacerlo hasta el 14 de junio, cuando se inscriban las alianzas. Opinan que el sello "Frente de Todos" está muy vinculado al armado del 2019 entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.