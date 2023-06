En la conferencia de prensa de este jueves Christophe Galtier, el DT del PSG, confirmó que Lionel Messi, cuyo contrato con el club francés finaliza el próximo 30 de junio, no seguirá jugando en la institución parisina. "El sábado será su último partido en el Parque de los Principes", declaró el entrenador.

Messi se va del PSG

"Me llevo el privilegio de haber dirigido al mejor futbolista de la historia", arrancó Christophe Galtier al ser consultado en la conferencia de prensa de este jueves por la finalización del contrato de Lionel Messi.

"El del sábado será su último partido en el Parque de los Principes", confirmó el entrenador, en referencia al encuentro entre el PSG y el Clermont por la fecha 38 de la Ligue 1 de la cual el equipo parisino se coronó campeón tras el empate ante Racing de Estrasburgo en la fecha anterior.

"Espero que sea recibido de la mejor manera", pidió Galtier de cara al último partido de Messi con la camiseta del PSG. El astro argentino fue silbado en varias oportunidades durante esta temporada, pues una parte de la hinchada lo responsabiliza de una nueva dura derrota en la Champions League y lo acusa de haber pensado más en la selección argentina y de no haberse comprometido al máximo con el club.

"Ha sido clave este año. Siempre estuvo disponible, siempre presente en los entrenamientos. A pesar de las críticas, que no creo que sean justificadas", destacó Galtier, que luego hizo foco en que con 35 años y con un Mundial en el medio, sus estadísticas más allá de la Copa del Mundo han sido muy buenas. El delantero metió 21 goles y dio 20 asistencias en 40 partidos esta temporada.

Messi en el PSG: números y qué ganó

Messi llegó al PSG en agosto del 2021 luego de irse libre del Barcelona. El club catalán no pudo renovarle el contrato a la Pulga por cuestiones financieras que hasta el día de hoy los atormentan.

Temporada 2021/22

En su primera temporada metió 11 goles y dio 15 asistencias en 34 partidos, números más que excelentes para la gran mayoría de los futbolistas, pero lejos de lo que Messi ha demostrado en su carrera. El PSG ganó la Ligue 1 con 15 puntos de ventaja por sobre su escolta, el Olympique de Marsella. En la Copa de Francia cayó 6 a 5 por penales tras empatar 0 a 0 con el Niza en octavos de final.

Pero el gran golpe llegó en la competición que es una obsesión para el club, la Champions League. Por los octavos de final venció 1 a 0 de local al Real Madrid y en el Santiago Bernabéu también arrancó ganando, pero en la última media hora el Merengue metió tres goles y se lo dio vuelta.

Temporada 2022/23

Esta temporada metió 21 goles y dio 20 asistencias en 40 partidos. El PSG ganó la liga con un poco más de sufrimiento, dos fechas antes del final. En la Copa de Francia perdió 2 a 1 con el Olympique de Marsella, su clásico rival, en octavos de final.

Pero fue en la Champions League que volvió a darse un golpazo: fue superado 4 a 0 en el global por el Bayern Múnich en octavos de final, serie en la que en ningún momento puso en peligro a su rival. De hecho, ya en la fase de grupos no pudo vencer, ni tampoco superar desde el juego, en ninguno de los dos partidos a Benfica y quedó como su escolta.

Messi, que en el medio de todo esto ganó la Copa América y el Mundial siendo la máxima figura de la selección argentina, además de obtener el Balón de Oro 2021 y el FIFA The Best en 2023, es señalado como gran responsable de las duras derrotas en la Champions League. Más allá de algún rendimiento puntual de Leo, la realidad es que el PSG podrá tener una súper delantera, que este año se desarmará porque Neymar tampoco seguirá en el club, pero lo que le sobra adelante le falta en otras posiciones, sobre todo en un mediocampo que no está a la altura de sus pretensiones.