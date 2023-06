La Secretaría de Comercio puso en marcha este jueves el programa "Precios Justos Barriales", una canasta con más de cien productos de consumo masivo para intentar contener los fuertes aumentos que se vienen registrando en los comercios de cercanía. Los productos mantendrán sus precios hasta el 15 de julio y luego tendrán una actualización del 3,8 por ciento, en consonancia con el resto de los productos del programa Precios Justos que rige para las grandes cadenas de supermercados.

La consultora Scentia informó a mediados de mayo sobre una caída durante abril de 21 por ciento en las ventas en los comercios de cercanía del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde las remarcaciones de precios están pegando de lleno. Este acuerdo busca ponerle freno a esas subas.

"Construimos un acuerdo que incluye fabricantes, distribuidores y mayoristas, y la idea es que el comercio de barrio tenga la posibilidad de vender con un precio que no se dispare tanto respecto del supermercado", aseguró el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en declaraciones a AM750.

El listado incluye artículos de almacén, bebidas, lácteos, perfumería, limpieza y productos para bebés de 30 empresas de primera línea. Los comercios minoristas podrán adquirir estos productos a través de tres canales: supermercados mayoristas (Diarco, Makro, Maxiconsumo, Micropack, Parodi, Vital, Yaguar y Nini), por entrega directa de las empresas participantes y a través de los distribuidores de dichas empresas.

Como en cada etapa de Precios Justos, y para garantizar que estos productos estén disponibles, la Secretaría de Comercio diseñó el sitio web http://argentina.gob.ar/preciosjustos/barriales para que los comerciantes consulten el listado completo de productos y precios acordados de la canasta.

Además, a través del mail [email protected] pueden canalizar denuncias por la falta de productos o precios de esta canasta.

"Esta medida tiene por objetivo reactivar el consumo en almacenes y autoservicios y recuperar el poder de compra de los salarios. Además, busca acortar la brecha de precios existente entre los distintos canales de ventas (autoservicios y almacenes barriales vs. cadenas de supermercados) que ronda el 34 por ciento en el último mes", indicó la Secretaría de Comercio a través de un comunicado.

El presidente de la Federación de Almaceneros (FABA), Fernando Savore, dijo que ya recibió la lista de productos que incluye productos de "aproximadamente 60 marcas conocidas". El empresario señaló que, para el buen funcionamiento del programa, los almacenes necesitan "que la renta sea de 25 por ciento", y que es "fundamental el abastecimiento" en los mayoristas para poder surtir a los almacenes con estos productos.

"El programa de Precios Justos Barriales uno lo toma como una herramienta para seducir al cliente, para que venga a comprar, pero cuando no hay plata, no hay plata y esto no frena la inflación", consideró.

El listado

Algunos de los productos incluidos en el listado para el Área Metropolitana de Buenos Aires son: aceite girasol Cañuelas 900 ml a 363,30 pesos; leche larga vida descremada UAT Alimenta 1 litro a 218,48 pesos; arroz largo fino Molinos Ala 1kilo a 321,09 pesos; conserva de tomate perita Noel 400 gramos a 237,18 pesos; harina de trigo 000 Morixe 1 kilo a 184,28 pesos; pan rallado Mamá Cocina 500 gramos a 228,36 pesos; y yerba mate liviana con palo Unión 500 gramos a 747,36 pesos.

Papel higiénico doble hoja extra blanco 30 metros Sweety x 4 unidades a 595,80 pesos; pañales Babysec en distintos talles a 1225,50 pesos; y lavandina Querubín 1 litro a 228,36 pesos, también integran el listado, entre otros productos.

El 19 de mayo pasado la Secretaría de Comercio dispuso la continuidad hasta el 31 de julio de la canasta de 2.101 productos que conforman el programa Precios Justos, con una pauta mensual de 3,8 por ciento, y que se encuentra disponible en las 2.500 bocas de expendio acordadas.

De esta manera se extendió el acuerdo alcanzado a comienzos de abril para conformar una canasta de productos de consumo masivo, mediante adhesión voluntaria de empresas productoras y supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región.

Precios Justos está disponible en las cadenas de supermercados de grandes superficies y en supermercados regionales; mientras que, con la conformación de la canasta de Precios Justos Barriales, estarán presentes también en los comercios de proximidad.