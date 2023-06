Iván Sarquís, abogado de la familia, apuntó a que el mismo día del hallazgo del cuerpo, sin mediar autopsia, medios locales daban la noticia de “muerte por causas naturales”.



Según las declarciones en el Jury que se lleva adelante contra el fiscal Laureano Palacio, la Policía provincial no demarcó el perímetro del lugar donde se encontró el cuerpo del ministro de Desarrollo de la Provincia, Juan Carlos Rojas. No se permitió el ingreso del SAME. El fiscal Palacios se apresuró a declarar la “muerte por causas naturales; la Policía a entregar el cuerpo a la familia y, a la par, tampoco concurrieron medios” al lugar del hecho.

Estos hechos, y otros, para el letrado Iván Sarquís son muy “llamativos al punto que ese mismo día, poco tiempo después, algunos medios publiquen que Rojitas había muerto de causas naturales”.

En diálogo con Catamarca/12, Sarquís dijo que a lo largo de las tres jornadas del Jury, se puso en evidencia de qué manera obraron “mecanismos de encubrimiento” del homicidio del Ministro. Amparados por “la escasez y precariedad de recursos económicos y humanos con los que cuenta el ministerio Público Fiscal para abordar un caso de esta magnitud", indicó.

“Se trataba no sólo de la muerte de un ministro sino de un referente popular, respetado, reconocido por su accionar que llegaba hasta el ámbito gremial y como ex legislador”, consideró el abogado. De esto se desprenden las dudas de por qué la celeridad del fiscal acusado en “entregar el cuerpo a la familia, el argumento de una muerte natural, que no se haya perimetrado el lugar del homicidio y que ni siquiera hubiera presencia de periodistas en las inmediaciones”, agregó.

Para él, la ausencia de periodistas también es un factor clave en la trama del encubrimiento. “Fernando Rojas descubre a su padre (alrededor) de las 12.30; unos cinco o siete minutos después, llega la Policía. A las 13 la novedad ya se había divulgado de una persona fallecida; y a las 13.10 en la web del diario El Ancasti, se publica que el ministro había sido encontrado muerto por causas naturales”.

“Es por esto que se está juzgando una situación de encubrimiento –señaló-. Hay hechos objetivos y pruebas que se soslayaron para afirmar que se trataba de una muerte natural cuando la condición en la que quedó el cuerpo de Rojas, por la cantidad y ferocidad de los golpes, indicaba que no se trataba de una simple caída o una muerte por causas naturales”.

Iván Sarquís, como letrado de la familia de Rojas, enfatizó que habla “como un abogado más porque estamos ante un Ministerio con falencias y limitaciones que aumentan la factibilidad de errores humanos que terminan llevando a decisiones éticas y morales erradas. Entonces pasamos de la culpa de un mal desempeño por falta de experiencia a que se conviertan en manejos y cuestiones con la intencionalidad de encubrir este hecho”, aseguró.

“Es por esto –enfatizó- que con la familia no hablamos de mal desempeño sino de maniobras de encubrimiento: cuesta entender cómo el fiscal (Palacios) habló de que no había indicios (de violencia) cuando el sentido común indica lo contrario por el estado en el que se encontró el cuerpo”.

El jurado de enjuiciamiento está integrado por la ministra y presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca, Fernanda Rosales Andreotti; el senador Oscar Vera (Frente de Todos); las diputadas Juana Fernández (Juntos por el Cambio) y Cecilia Guerrero (Frente de Todos); y dos integrantes del Colegio de Abogados de la provincia.

El fiscal del tribunal es Miguel Mauvecín, en tanto que la defensa del fiscal Palacios es ejercida por el letrado José Camps.

Los hechos

El 4 de diciembre del año pasado, el ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas fue encontrado sin vida en la galería de su casa. Mientras se realizaba el velatorio, el sindicalista Luis Barrionuevo planteó la hipótesis de un crimen cuando desde un primer momento, las fuentes judiciales y policiales señalaban que se trataba de una “muerte por causa natural”.

Después de tres jornadas de testimonios, y expectativa, pasaron para este viernes los alegatos y el veredicto en el Jury de enjuicimiento que se realiza contra el fiscal Laureano Palacios por mal desempeño en el caso.