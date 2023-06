Con el tango como fundamento, la variedad de influencias que despliega Agustín Guerrero Quinteto incluyen jazz, rock, metal y más. Una suerte de “trompada musical”, como gusta decir Leonel Capitano. El grupo del músico bonaerense se presentará el viernes próximo a las 21 en Sala Lavardén (Mendoza 1085) junto a Leonel Capitano; además, será momento para el estreno de “Mi tango a Lionel Messi”, composición de Guerrero con relato de Pablo Marchetti –fundador de la revista Barcelona–, quien también acompañará la noche.

“La propuesta del Quinteto es muy amplia, nosotros partimos de una idea del tango pero que enseguida se ramifica y expande, a partir de vínculos con la música contemporánea, la música europea del siglo XX, el jazz, el rock. La propuesta está muy abierta o intenta serlo. En la presentación del viernes, habrá una combinación de cosas: se escuchará música de Debussy y de Bartók; haremos ‘Epopeya argentina’, una obra sinfónica coral que Piazzolla dedicó al peronismo y nunca se estrenó; y también se escuchará música de nuestro primer disco, Estupidez. Durante la primera parte del espectáculo haremos con Leo (Capitano), a dúo, algunos tangos tradicionales, cosas de Gardel, Troilo, también nuestras. Y vamos a estrenar ‘Mi tango a Lionel Messi’; le puse ese nombre porque Leonel compuso ‘Mi tango a Maradona’, y como el título es octosilábico le puse uno parecido, como dando a entender que se trata de un par. Mi composición es instrumental, tiene mucho de tango y de Messi, de acuerdo con lo que él significa para mí: un fútbol dinámico, ágil, perfecto, y al mismo tiempo épico. Habrá imágenes de Gonzalo Duro, que acompañarán al Quinteto con un trabajo extraordinario; junto a la poesía de Pablo Marchetti, que es el poeta del Quinteto”, explica Guerrero a Rosario/12.

-¡Qué amplitud la del tango, parece no tener límites!

-El tango tiene esta amplitud desde el vamos, por eso es un género que considero mundial. Si bien tiene su pata fuerte en la región de la llanura pampeana, se relaciona con lo portuario y es éste el rasgo que lo define como género internacional, a partir de su interacción con un montón de culturas. El tango es infinito.

Entre Guerrero y Capitano, la admiración es mutua. Al preguntar a Guerrero sobre el músico rosarino, dice: “Es un artista completo, tiene todo lo que tiene que tener un artista: calidad en lo que hace, estudio y formación, particularmente en el canto del tango, sobre cuya historia tiene un conocimiento profundo. Y tiene originalidad, porque hay una cuestión propia y artística; Leonel es alguien que tiene algo propio que decir. No solo en las letras sino también en lo musical, en la cancionística. Por otro lado, tiene un compromiso social y político tremendo, que se refleja en cada una de sus composiciones. Y no para de trabajar, de girar por el mundo, de dar vueltas por Europa. Quien le conoce un poco no puede no admirarlo”.

Por su parte, Capitano –en diálogo con Rosario/12– tampoco ahorra palabras para su amigo y colega: “Con Agustín me une, por un lado, su concepción del arte, al que sitúa por fuera de toda necesidad de la industria del entretenimiento; él es un tipo igual que yo: se levanta a las 6 de la mañana a componer lo que tiene ganas, nunca pensando en responder a una necesidad externa sino a la necesidad de decir algo concreto y urgente. Al mismo tiempo, nos une un amor profundo por Carlos Gardel, que es el tronco desde el cual proyectamos nuestra manera de sentir el trabajo de la cultura. Cuando hemos trabajado juntos, lo hacemos con paciencia, y eso hace que hayamos disfrutado de proyectos del pasado, actuales y del futuro, como la gira que tendremos en Europa”. Y agrega: “El ajuste y nivel de desarrollo e impacto que tiene la música de Agustín es increíble, no dudo en decir que para el tango quizás sea el compositor más vanguardista que tiene en la actualidad, es uno de los herederos directos de Piazzolla, pero sin ir por el camino de Piazzolla, sino por uno propio”.

Agustín Guerrero Quinteto está integrado por Agustín Guerrero (piano, sintetizadores y composición musical), Manuel Barrios (bandoneón), Martín Rodríguez (guitarra eléctrica), Diego Rodríguez (contrabajo y bajo eléctrico), y Lucas Diego (batería). Según Guerrero, “luego de tener una orquesta de 15 músicos, con el Quinteto hubo una premisa de entrada: quería una agrupación que contenga al trío de jazz –piano, contrabajo, batería–, el power trío –guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería–, y el trío de tango –bandoneón, contrabajo y piano–; y esta formación lo tiene todo. Ya en nuestro primer disco está como manifiesto lo que se quiso hacer, con una obra en power trío, otra en trío de jazz y otra en trío de tango. Luego me fui metiendo más con los sintetizadores, que es un mundo aparte. El Quinteto es una formación que me brinda un montón de posibilidades; sumando a eso está la parte literaria de Marchetti, que nos viene muy bien porque es una música bastante compleja, que tal vez puede resultar un poco más dura para algunos”.

Y completa: “Será una fecha muy importante la del viernes, por lo que significa Rosario como capital cultural, por el valor que se le dan a las expresiones artísticas. Y para nosotros será también muy especial, ya que vamos a estrenar este tango dedicado a Messi, donde Marchetti relata su vida, junto con la música, como si fuera el relato de un gol”.