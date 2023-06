"El embarque de 900 kilogramos de cocaína de un buque que estuvo en Renova en el puerto de Timbués y que fue secuestrado en Australia, no es nuevo. Un año atrás, el 8 de mayo de 2022, otro embarque de cocaína que había salido de la misma planta generaba un escándalo internacional también en aquel país. La relación entre Renova y los cargamentos de cocaína no son nuevos: Renova, empresa del grupo Viterra, hoy la mayor exportadora de la Argentina, ex Glencore, socio histórico de Vicentin, fue el lugar de donde partió el buque cerealero Areti GR que al llegar a Nueva Gales del Sur, en Australia, encontraron el cadáver de un persona con traje de buzo de alta tecnología y cincuenta kilogramos de cocaína".



(Diputado Carlos del Frade)