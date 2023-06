“Es como que te roben y querer culpar a tu exnovia”. “Yo tengo también una historia muy grave y no la utilizo para hacer política”. “Lo que digan los abogados de Cristina, los delirios, me tienen sin preocupación alguna”. “Yo tuve que cerrar mi negocio por culpa de la persecución política”. El líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, montó este lunes un show en las puertas de Comoro Py: se peleó con periodistas, insultó a persona que caminaba por la zona y lo había criticado e insistió en atacar a Victoria Donda y Víctor Hugo Morales.

Tras las denuncias presentadas por políticos y periodistas, Morel declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de un tramo de la causa en la que está procesado por incitación a la violencia. Una causa que no está vinculada con la del atentado a la vicepresidenta a pesar de que desde la defensa de Cristina Kirchner buscan establecer puentes entre ambas investigaciones.

A Morel se lo acusa de haber agredido, entre otros, al presidente Alberto Fernández; la extitular del INADI Victoria Donda; al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, a las legisladoras del Frente de Todos, Maia Daer y Claudia Neira; al propio diputado Máximo Kirchner y al periodista Víctor Hugo Morales.

El show de Jonathan Morel

Ante los periodistas presentes a la salida de Comodoro Py, Morel montó un auténtico show. Así, mientras aseguraba que su idea es colaborar con la investigación y se definía como "víctima" de una operación en su contra, el líder de Revolución Federal aseguró que no se arrepiente de lo que hizo y que sí, quizás, estuvo mal en “las formas”.

“Quizás fui poco inteligente en las formas. Pero lo que pienso, lo pienso. No me interesa quedar bien. Lo pensé, lo dije. Quizás lo dije mal. Es como cuando discutís con tu pareja, a veces levantás la voz y tenés que pedir disculpas por levantar la voz. Pero por algo surgió la discusión. Se llevó el tema a mis formas cuando quería debatir cosas grosas como la pobreza, la inseguridad, la educación y un montón de otras cosas. Mis formas están bien o mal, es indistinto”, comentó.

Qué hay detrás de la bolsa de las “formas”

Aquello que Morel engloba bajo la generalidad de “formas”, es, por ejemplo, haberle gritado a Ferraresi que era un “traidor a la patria” y que lo iban a “prender fuego” y “matarlos uno por uno”. O haberle dicho a Victoria Donda que era una “hija de puta” que iba a “tener el mismo destino” que sus padres, detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.

Pero las “formas” no quedan únicamente en lo que ya hizo. Lo dejó bien en claro cuando, a la salida de la declaración a indagatoria, se refirió a las amenazas contra Víctor Hugo Morales y, lejos de manifestarse arrepentido, cargó con un nuevo episodio de violencia: “Yo jamás lo conocí a Víctor Hugo Morales, si le quería romper la cabeza lo iba a buscar al canal. No fue mi intención”.

De victimario a víctima

En otra de las escenas de su show, Morel fue duro con la vicepresidenta, a quien acusó de usar el intento de magnicidio en su contra para tomar rédito político y le replicó que “es como que te roben y querer culpar a tu exnovia”. Creer o reventar, Morel se calzó el traje de oveja y el antes carpintero paladín de la guillotina posó como víctima ante los medios presentes.

“(Lo de Cristina Kirchner) es intentar buscar el culpable que a vos te conviene o que vos querés. Me parece que hay que buscar la verdad. Lamentablemente, está comprobado que fueron tres personas. No sé qué más decir. No los conozco, si no estaría preso. Fue Carrizo por decir que el amigo había intentado hacerlo. Él sin estar implicado. Problema de ellos igual. Cada uno hace lo que quiere y tiene sus consecuencias”, comentó Morel.

Y agregó: “A mí me sorprende cómo no se busca la verdad y nada más que la verdad. Siempre queriendo que le sirva a uno mismo con algo tan grave. Te quisieron matar y lo estás queriendo usar para sacar rédito”. Por lo bajo, de todos modos, agregó que él “tenía un sueldo digno” pero que tuvo que cerrar su negocio (que tenía contratos poco claros con la familia Caputto) por la “persecución política”.

Quiero retruco

Por otro lado, Morel se refirió a las duras amenazas contra Donda y retrucó de una manera bastante particular: “Yo tengo también una historia muy grave y no la utilizo para hacer política ni para empatizar con la gente. Yo tengo un padre muy complicado y, sin embargo, reconozco los errores de mi padre. Nada más. Ni lo defiendo ni lo avalo”.

Además, añadió: “Es una persona que se equivocó. Lo amo. Es mi papá. Lo voy a amar siempre por más errores que cometa. ¿Robar está mal? Está mal. Si Victoria Donda me quiere decir que su papá fueron dos maestras jardineras. No es así. Ponían bomba, muchachos. Lo lamento. Son los padres que te tocaron”.

Morel y los gritos

En medio del ida y vuelta con la prensa, Morel también tuvo un episodio a puros gritos con una persona que pasó por el lugar y lo insultó. Así, el revolucionario federa, lejos de bajarle el tono a la agresión en la salida de los tribunales federales, le contestó levantando el tono. “Me parece que sos una fanática. Lo lamento. Sos una fanática ciega. Militas la polenta. Te cagas en los pobres. Te cagas en los jubilados”, comenzó.

A lo que añadió: “Militas tarifazos. Vergüenza te debería dar gritarme a mí forro cuando los políticos son los que te roban, boluda. Te vas a tomar un colectivo. No se puede comprar un auto por las políticas. Como los jubilados no pueden comer por la jubilación que cobran. Como que yo tuve que cerrar mi negocio por culpa de la persecución política”.

Informe Emanuel Herrera para AM750