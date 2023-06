La Secretaría de Energía informó que a lo largo de junio finalizarán siete obras de transporte eléctrico en Buenos Aires y Misiones, que se suman a otras 12 que ya han concluido en once provincias. Se trata de una serie de Estaciones Transformadoras (ET) y líneas de Alta Tensión (LAT) que consolidarán la calidad del servicio en diferentes puntos del país, aportando mayor disponibilidad de potencia y permitiendo la instalación de nuevos proyectos industriales y productivos, con impacto en 1.060.000 beneficiarios. Energía indicó que la obra más importante, en la provincia de Buenos Aires, es la construcción la ET 25 de Mayo, a 12 kilómetros de la cabecera del partido homónimo, con beneficios para 800.000 habitantes.