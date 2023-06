El Papa Francisco fue trasladado este martes al hospital Gemelli de Roma donde se sometió a una serie de controles médicos, informaron agencias italianas.



El Pontífice, de 86 años, fue atendido en la unidad geriátrica del hospital Gemelli, donde fue asistido dos veces a finales de marzo. Unos 40 minutos después, Francisco se retiró del centro de salud y volvió la residencia de Santa Marta, en el Vaticano,.

El 26 de mayo pasado, Francisco tuvo que suspender su agenda por tener fiebre. Un día después retomó sus actividades con normalidad.



A fines de marzo, el Papa estuvo tres noches internado en el hospital Gemelli de Roma por "una pulmonía aguda".



"Me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", explicó tiempo después el propio Francisco.



Esa fue la segunda vez que estuvo internado en el Gemelli. La primera había sido el 4 de julio de 2021, cuando fue operado del colon. En esa oportunidad estuvo 10 días hospitalizado.



Desde entonces, el Papa también sufre de un problema en su rodilla derecha que lo obliga a movilizarse con bastón o en silla de ruedas.



Seguí leyendo: