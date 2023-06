Una vez más, el Poder Judicial nos demostró que la Justicia no existe para los jóvenes humildes, con gorrita, de los barrios, excluidos de todo.



Una vez más, tenemos que decir que los asesinos de un pibe de nuestra ciudad, Carlos Bocacha Orellano, que fue torturado, reventado su pulmón, “supuestamente” caído al río en esas condiciones, se ahogó. Una vez más, no pagarán por sus actos.

Los jueces reconocieron que tres de los imputados fueron encontrados responsables de homicidio preterintencional y de abandono de persona. A pesar de eso recibieron condenas mínimas, y otros fueron absueltos por falta de pruebas.

Matar es gratis en Rosario, dijo el padre de Carlos, y nosotros decimos que en esta sociedad donde hay un 40% de personas pobres, sin trabajo, o con trabajos precarios, sin escolaridad, viviendo en ranchos miserables, sin que se le reconozcan sus derechos elementales, seguirán existiendo estas inequidades.

Hoy este sistema clasista mató de nuevo a un pibe, a Bocacha, y victimizó a su familia, a sus amigos.

Queremos un sistema donde los pibes y pibas tengan un futuro digno.

Las lágrimas, los abrazos la tristeza, el llanto desconsolado de su madre al escuchar el veredicto, nos obliga a seguir pidiendo Justicia por Carlos y por todos los pibes y pibas asesinados por las fuerzas represivas.

Los Organismos de Derechos Humanos repudiamos esta sentencia. No olvidamos, No perdonamos. Ronda de Madres plaza 25 de Mayo. Colectivo Nacional de Ex [email protected] Polí[email protected] y Familiares Rosario. Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas Rosario. Asociación Anahí Filial Rosario. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas V.G.Galvez Yoli Medina. Grupo Obispo Angelelli Rosario. HIJOS Rosario.Nietes