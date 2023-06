Mientras oficializó la candidatura de Ramiro Marra para encabezar la boleta libertaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Javier Milei se le empieza a complicar el armado para la Provincia de Buenos Aires. Sucede que el economista pensaba que la llegada del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, a su espacio para encabezar la boleta a la gobernación estaba prácticamente cerrada. De hecho, la primera vez que lo asumió públicamente en un canal de televisión utilizó la misma frase a la que había recurrido para oficializar la candidatura de El Dipy en La Matanza. “Tenemos una excelente relación, es la persona justa para el cargo y estamos trabajando en ponerle el moño”, había dicho el diputado.

Cuando Milei imaginaba que todo se aceleraría después de esas declaraciones elogiosas, Britos, un hombre con el cuero curtido en materia de negociaciones y pases partidarios, empezó a hacer valer su rol de cortejado. Su teléfono empezó a arder y su pacto con el libertario empezó a tambalear.

Este miércoles, en una conferencia de prensa convocada en la Municipalidad de Chivilcoy, dijo que se iba a tomar algunos días para tomar su decisión, y puso como posible plazo el fin de semana. “Me honra el ofrecimiento que me ha hecho Javier Milei, pero como cualquier candidatura de este tipo hay que evaluarla muy bien por todo lo que implica, aún no le he definido, seguramente lo haré este fin de semana”, dijo el intendente, que previamente había negado una versión que se había filtrado a la prensa y advertía que había pedido ubicar a un hombre suyo como candidato a diputado a cambio de su postulación.

Apuntando a un diario de tirada local, aclaró: “No me reuní con la mesa provincial de La Libertad Avanza". "Si Sebastián Pareja, que es el armador en la Provincia, dijo que se reunió conmigo, espero que lo desmienta públicamente, porque no fue así”, aseguró, aunque si reconoció encuentros con el propio Milei, su hermana y principal ladera, Karina, y con la diputada Victoria Villaruel, precandidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza.

Como ya contó BuenosAires/12, por cercanía geográfica, Britos es un antiguo admirador de Florencio Randazzo, el ex ministro del Interior de Cristina Kirchner que hoy podría llegar a un acuerdo con una parte de Juntos por el Cambio de la mano del gobernador cordobés Juan Schiaretti. Comisario retirado, ingreso a la política de la mano de Francisco de Narváez, y ganó las elecciones de 2015 aliado con del Frente Renovador de Sergio Massa. Una de las agrupaciones afines de entonces fue Unión Celeste y Blanco, un pequeño partido que actualmente es una de las estructuras de apoyo para conseguir fichas de afiliación y fiscales de La Libertad Avanza, de Milei.

La reelección del 2019 lo volvió a unir con estructuras comandadas por dirigentes que Milei define como integrantes de “la casta”. Está vez, fue la tercera vía nacional que encarnó el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, que se llamó Alternativa Federal.

Conocedor del paño, tuvo una excelente relación con el gobierno de María Eugenia Vidal, en especial con el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, y con el responsable de la cartera de Seguridad, Cristian Ritondo. El PRO lo contó durante mucho tiempo como uno de los suyos, sin embargo nunca lograron convencerlo de que se sume oficialmente a las huestes amarillas. Distanciado con su hermano, el diputado provincial Fabio Britos, con el peronismo la relación fue correcta y pragmática. Esa “cintura” es la que hoy lo hace analizar la propuesta de Milei, que convive con otros coqueteos que se enmarca en la “caza” de dirigentes opositores que las diferentes ramas del PRO ponen en práctica para intentar definir su interna.

Otras de las desmentidas a cargo del chivilcoyano se relacionaron directamente con su pago chico. Britos negó tener cerrado una lista de candidatos al Concejo Deliberante, como así también descartó tener un nombre definido para una supuesta sucesión. En esa marco, comenzaron a tomar fuerzas las versiones que advertían un acercamiento con Diego Santilli, con quién el intendente que Milei quiere convertir en gobernador ya ha demostrado una estrecha sintonía en actos públicos que se sucedieron entre finales del 2022 y comienzos de esta 2023. En la insistencia larretista de ampliar el engordar su espacio para aumentar las chances de triunfo en las PASO del 13 de agosto, sumar un aliado que busque la reelección en Chivilcoy no vendría nada mal.