Hoy se concretará la cuarta jornada de lucha de la docencia jujeña, con paro y movilización, con el acompañamiento de otros gremios como la ADIUNJU, APUAP, SEOM, ATE, ATSA y escuelas populares, entre otros sectores.



La reunión de paritarias en el Ministerio de Educación de la provincia finalizó anoche, después de cuatro horas de conversaciones el gobierno ofreció un piso salarial de $175.000, 10% de aumento al básico, pasar los ítems bonificables y no bonificables al básico, más $7 mil por título, y la modificación en el cálculo de presentismo.

Una vez que el gobierno envíe la propuesta por escrito, será analizada por el Centro de Docentes de Enseñanza Meida y Superior (CEDEMS) en asamblea y por el congreso provincial de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), los dos gremios mayoritarios que encabezan las medidas de fuerza. Según se informó, en esas instancias analizarán los porcentajes ofrecidos y de qué manera impactarán en el bolsillo de las y los trabajadores, teniendo en cuenta que el piso salarial no es el básico. Mientras tanto, el paro de actividades, con movilizaciones, continúa hoy.

El CEDEMS y la ADEP, uno referenciado a nivel nacional en la Central de Educadores de Argentina (CEA) y la otra en CTERA, exigen la apertura de paritarias, rechazan el aumento del 10% de incremento salarial que otorgó el gobierno provincial, además de una serie de reclamos laborales. Además, se oponen a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy que apunta a criminalizar la protesta social.

La huelga se inició el lunes último. Ayer hubo otra movilización histórica en toda la provincia, esta vez las y los docentes repudiaron una solicitada que publicó el gobierno de la provincia en medios de comunicación y redes sociales afirmando que: “Los aumentos salariales a docentes otorgados por la provincia acompañan a la inflación y son superiores a la pauta nacional”. La docencia aseguró que esta afirmación es falsa. El secretario gremial del CEDEMS, Andrés García, refutó: “no recibimos 40% por encima de los índices inflacionarios; tomando la educación de nivel medio tenemos un cargo de preceptor, que se toma como cargo de paritarias, que con aumentos llega a $34.000 de básico”, resaltó.

“Se dice que las fake news son operaciones políticas y quedó claro con la difusión de Gerardo Morales una vez más para manipular el clima social jujeño”, añadió un docente del CEDEMS.

En tanto que García, señaló que “en las boletas de sueldo, se pueden observar adicionales en negro, el salario está muy por debajo de la canasta básica familiar. El gobierno calcula los aumentos sobre el básico, no sobre el salario total. A los $ 130.000 que dice el gobierno que se pagan hay que quitarles descuentos por cargas sociales y jubilaciones”, finalizó.

Por otro lado, durante la mañana el ministro de Hacienda y gobernador electo, Carlos Sadir, declaró que “la paritaria nacional se está cumpliendo, incluso con porcentajes más altos”. “A los $130.000 los venimos liquidando desde el momento que se dictó, tenían una escala de aumentos que iba en el orden del 17,5% en febrero, 25,5% en mayo y debería llegar a junio al 33,5%”. “Estamos cumpliendo por encima de la pauta nacional, entendemos el reclamo y llamamos al diálogo. Esperamos que los gremios concurran”, agregó.

Ayer la jornada de lucha que encabezan docentes ha sido motivo para que otros sectores gremiales se unan con reivindicaciones salariales en diferentes áreas del estado y hoy realizarán un paro provincial con movilización a Casa de Gobierno.

El martes último, en la segunda jornada de conflicto, el gobierno convocó a paritarias y paralelamente a conciliación obligatoria. Las bases de los gremios mayoritarios rechazaron la conciliación obligatoria por considerarla una medida coercitiva en el conflicto, según dijo Silvia Vélez, secretaria general de ADEP.

En el inicio de la tercera jornada de protesta docentes de las localidades de Perico, El Carmen y Libertador General San Martín que se movilizaban a la capital denunciaron públicamente que las empresas de remises les indicaron que no podían trasladarlos a la capital jujeña. También circularon videos y audios de docentes que fueron requisados por efectivos de la Policía de la provincia.

En tanto que docentes que se dirigían a la sede del gremio fueron intimados por policías para que no participaran de la movilización. La dirigencia acusó al estado provincial de amedrentar a la docencia con métodos de los 70.

En la tarde de ayer, mientras se desarrollaba la reunión paritaria, los y las docentes marcharon a la sede de la cartera de Educación, en la zona sur de la capital.

En la reunión estuvieron el ministro de Gobierno, Normando Alvarez García; la ministra de Educación, Teresa Bovi, las secretarias generales del CEDEMS, Mercedes Sosa; de ADEP, Silvia Vélez, y de SADOP, estos últimos solo a escuchar, ya que no fueron convocados.

Como se anuncia un paro de transporte y ante las advertencia de la policía para que no se movilicen, las y los docentes decidieron anoche permanecer en la ciudad de San Salvador. Llegaron de diferentes localidades, reeditando las dos jornadas anteriores; también hubo movilizaciones en Abra Pampa y Libertador General San Martín, con el acompañamiento de padres, madres, estudiantes y docentes jubilados. También estuvieron los convencionales constituyentes del FIT Alejandro Vilca, Natalia Morales, Gaston Remy y Sebastián Copelo.

Coplas y pin pin contra Morales

Miles de docentes de escuelas públicas y privadas marcharon ayer cantando coplas, “Hoy venimos a contarles/ que paramos por nuestros derechos// Los que gobiernan, nos empobrecen/ a todo el pueblo // Basta de hambre contador Morales"; carnavalitos, y un pin pin: “Morales. Subime el sueldo, dale Morales, subinos el sueldo, que no me alcanza, que no me alcanza, hasta fin de mes. Yo quiero, una mejora, una mejora, de mi salario, para que llegue, para que llegue, hasta fin de mes”.

Un grupo de estudiantes se unieron a la marcha con instrumentos de sus bandas de música escolares: “estamos sin clases porque los profesores están luchando por sus derechos y queremos que el gobierno provincial y nacional se entere de la situación y por favor les den una solución a todos los docentes”, afirmaron.

Cecilia, docente de escuela pública, se mostró feliz por la participación de sus colegas de escuelas de gestión privada. "Es la primera vez que el sector privado puede salir a manifestarse sin tener que sufrir los aprietes de descuentos, posibles sumarios y hasta despidos que veces nos hacen. Se nos pide que pensemos en los chicos, que volvamos a las aulas, y piensan que los docentes somos entes sin familia. Nadie piensa incluso en los tres turnos que nos vemos obligados a tener que trabajar para poder llegar a cubrir muchas veces la mitad de una canasta básica. No nos olvidemos que la canasta básica solo en el mes de abril ha tenido un valor de $233 mil”, señaló.



“En mi caso cobró nada más que 80 mil pesos, que me explique el gobernador qué operaciones hace para que le cierre que es un salario docente. Al miedo lo tiré a la basura, me preparé para formar ciudadanos de bien, y por esas convicciones estoy en la calle", añadió.



La también docente Florencia Churquina dijo que por el cambio del sistema de licencias en la provincia, realizado en la primera etapa del gobierno de Gerardo Morales, tiene solo diez días anuales para el cuidado de familiar enfermo. "Me ha tocado tener que renunciar a un cargo por cuidar a mi hija con una enfermedad crónica, a ese punto de maltrato nos ha llevado Gerardo Morales", sostuvo.