El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó hoy que trabaja "fuerte y muy estrechamente con Argentina" para reformar el programa vigente y aseguró que los equipos están trabajando "duro" en este proceso. Asimismo, confirmó que una comitiva del ministerio de Economía viajará en los próximos días a los Estados Unidos para darle puntadas finales al acuerdo de adelanto de desembolsos.



Las definiciones fueron parte de una conferencia de prensa desde Washington que brindó la vocera del organismo, Julie Kozack. Allí se refirió a la marcha de las negociaciones virtuales que se encuentran en curso por la quinta revisión del programa de facilidades extendidas.



“El FMI continúa las conversaciones con las autoridades argentinas sobre el fortalecimiento del programa del país”, aseguró, tras lo cual agregó que "los equipos están trabajando duro".



La funcionaria del Fondo expresó que "las discusiones siguen", en referencia a las negociaciones virtuales que se llevan a cabo desde hace semanas, y reconoció que en los próximos días habrá "visitas presenciales" del equipo económico argentino para avanzar en la discusión.



Kozack también volvió a admitir que el país atraviesa una situación muy compleja y que ello es consecuencia directa de la sequía, y ponderó el canje de deuda implementado, al referirse a las distintas iniciativas puestas en marcha para tratar de afrontar la coyuntura.



No obstante, Kozack evitó dar precisiones sobre cómo continuará el cronograma de negociaciones entre la Argentina y el FMI, y tampoco se refirió a los puntos cruciales de las negociaciones.



La vocera indicó que “las discusiones se centran en políticas para salvaguardar la estabilidad, mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas. Cada uno de ellos son esenciales para reducir la inflación y, en última instancia, proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, que a menudo son los más afectados en estos tiempos económicos difíciles".



Kozcak reiteró, al igual que en la conferencia de prensa brindada hace tres semanas, que "los equipos continúan trabajando constructivamente, las discusiones son frecuentes y están dirigidas a avanzar en el programa". "Esas discusiones, en pocas palabras, están en curso, y ciertamente no quiero adelantarme a ellas", agregó.



Se sabe hasta ahora que el Gobierno solicitó reformular el programa, un pedido que contempla el adelantamiento del cronograma de desembolsos previstos para el corriente año, y cambios en las metas fiscales y de reservas, ya que la sequía determinará pérdidas cercanas a los U$S 20.000 millones, según los últimos cálculos oficiales.



También, Massa manifestó en varias oportunidades de que el Gobierno buscará tener asegurada la capacidad de intervención con reservas del Banco Central, en el caso de requerir frenar alguna eventual corrida en un año electoral.

La versión argentina

En el Ministerio de Economía aseguran que "la delegación va a viajar a Washington después de que terminen de manera exitosa las negociaciones virtuales que se encuentran en curso". Y acotaron que: "hay días que las negociaciones avanzan, y otras en las que la situación es más tensa, pero es como toda negociación".Hasta ahora, se especula con que el ministro de Economía de Economía, Sergio Massa, podría viajar a Washington luego del feriado del 20 de junio, para ponerse al frente del equipo del Palacio de Hacienda que partirá la semana que viene a la capital de Estados Unidos para reunirse con el staff técnico del FMI y avanzar en las negociaciones con el organismo multilateral.Días atrás, antes de regresar a la Argentina desde China, Massa dijo que entre el 12 y el 14 de junio viajarán a Washington el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri; el secretario de Política económica, Gabriel Rubinstein; y el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, para encarar la "discusión de la última milla" con el FMI.Para el 21 y el 22 de junio están pautados vencimientos de deuda por total de casi U$S 2.700 millones y el objetivo de Economía es resolver la negociación antes de esa fecha.En el Palacio de Hacienda no descartan incluso la posibilidad de realizar un pago por adelantado, como muestra de buena voluntad de cara al avance de las negociaciones, aunque recordaron que los pagos podrían extenderse unos días más del vencimiento sin inconvenientes, como ya ocurrió en el pasado.