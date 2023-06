El gremio de los choferes de colectivos UTA anunció un paro de actividades para el próximo martes 13 de junio en los servicios de corta y media distancia a nivel nacional. No hubo definiciones del sindicato a nivel local aunque en las últimas semanas, desde Rosario se seguía de cerca la negociación en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Fuentes sindicales informaron que la conducción de UTA alertó a las autoridades del Ministerio de Trabajo que no vuelvan a dictar la conciliación obligatoria ante las frustadas negociaciones. La prórroga de la conciliación vence el lunes 12 y el gremio de choferes informó que en caso que se vuelva a dictar otra instancia de conciliación “no será acatada”. El paro no afectará los servicios de larga distancia, donde los choferes ya lograron un acuerdo salarial.