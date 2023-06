El mismo día en que concretó su encuentro público con Wado de Pedro, lanzando un claro mensaje a la interna nacional del Frente de Todos, Axel Kicillof reunió a intendentes de la Primera y la Tercera sección electoral, en un encuentro que abordó temáticas relacionadas a la gestión, aunque con el inicio de la campaña como telón de fondo. “Fue una reunión de trabajo en la que se conversó sobre lo que se habló con los gobernadores y sobre los escenarios políticos pero esta no fue una reunión resolutiva al respecto”, reconoció el gobernador al salir del encuentro.

Luego del acto en Tres de Febrero, del que también participó la titular de AySA, Malena Galmarini, el gobernador se volvió a concentrar en el territorio bonaerense y sumó una foto central de cara al debate que tendrá que definir la forma en que el oficialismo encarará las elecciones primarias del 13 de agosto próximo. Cruzado la por las definiciones nacionales, el Frente de Todos bonaerenses debe determinar la manera en que asistirá a la batalla que trazará el mapa final de la elección general, que todavía no tiene fecha. “Lo que se haga en la provincia de Buenos Aires tiene que estar coordinado con la estrategia nacional”, reconoció el propio Kicillof.

Al igual que los gobernadores a nivel nacional, los intendentes creen que una lista única que unifique criterios para sostener la unidad del espacio es la mejor estrategia y, en con esa premisa volvieron a mostrar su apoyo al gobernador, que se encamina para lanzar la campaña a partir de la cual buscará la reelección. “Esta reunión fue una muestra contundente de que el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires está sólido y dispuesto a seguir trabajando y darle al pueblo una propuesta muy clara para las elecciones”, asumió este jueves, en esa dirección.

El apoyo cobra un mayor sentido luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, haya formalizado sus intenciones de participar en las primarias como precandidata a la gobernación, de la mano del sector del Frente de Todos más cercano al Presidente Alberto Fernández. Más allá de la candidatura de la ministra, a los intendentes e intendentas le preocupa el armado que se empieza a desarrollar para sostener esas aspiraciones.

A comienzos de semana, Tolosa Paz lanzó a Juan Manuel Granillo Fernández como precandidato a intendente en La Plata y el movimiento puso alerta a los jefes territoriales del oficialismo que empiezan a imaginar un escenario en el que, para mantener su candidatura, la ministra se apoye en referentes locales que habilitaría discusiones en lugares en el que los liderazgos, hasta el momento, no encuentran grandes cuestionamientos.

En total, fueron 26 los Jefes y jefas comunales que asistieron este jueves a la Casa de Gobierno. Allí estuvieron los intendentes Nicolas Mantegazza (San Vicente), Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Zamora (Tigre), Facundo Diz (Navarro), Juan José Mussi (Berazategui), Beto Ramil (Escobar), Federico Angueira (Punta Indio), Javier Osuna (Las Heras), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Leonardo Boto (Luján), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Juan Ustarroz (Mercedes), Juan Andreotti (San Fernando), Federico Achaval (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Moreira (San Martín), Andrés Watson (Florencio Varela), Mauro García (Gral. Rodríguez), y Mariano Cascallares (Almirante Brown); y las intendentas Marisa Fassi (Cañuelas), Karina Menéndez, (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Marina Lesci (Lomas de Zamora), y Mariel Fernández (Moreno).

La postura sobre la lista de unidad y el apoyo a la candidatura de Kicillof es algo que viene ganando terreno desde hace tiempo en el peronismo bonaerense. De hecho, este mismo jueves, la presidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores de la Provincia, Teresa García, se mostró a favor de que ese espacio presente una candidatura única a presidente y a gobernador, aunque advirtió que en caso de no alcanzar el consenso necesario, el oficialismo, "no tiene que dar el espectáculo" que exhibe en la actualidad la dirigencia de Juntos por el Cambio sino "discutir ideas con tranquilidad".

En ese sentido, al ser consultada sobre las declaraciones formuladas ayer por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien planteó que "algunos en el oficialismo quieren convertirse en el Frente de Pocos", la legisladora respondió que "a pocos días del cierre de listas no está bueno decir que eso, y lo digo con mucho respeto". "Hay que ser cuidadoso en las calificaciones que se usan porque esa frase la usa la oposición con cinismo, no tengo ninguna cuestión personal con esta dirigente, pero habiendo tanta violencia en el frente opositor y nosotros no debemos ser lo mismo", evaluó.