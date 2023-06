La reconocida actriz y cantante Nacha Guevara volvió a la calle Corrientes con su unipersonal Nacha en pijama en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746). En esta oportunidad, la intérprete encabeza un musical en el que reflexiona sobre la experiencia de cumplir 80 años en cuarentena.

En diálogo con AM750, Guevara reveló este viernes que prefiere embarcarse en papeles diferentes y "salir de su zona de comfort": "Tenemos una tendencia a quedarnos quietos, si algo funciona lo seguimos haciendo in aetérnum y a mí me divierte más salir del área de comodidad porque me hace crecer más", contó.

En ese marco, reflexionó sobre el cansancio que sufre la protagonista del espectáculo y explicó que es una persona que "está cansada de todo" en un contexto de inactividad por la cuarentena.

"La verdad, uno se cansa mucho cuando no se mueve, al contrario de lo que uno cree, que es que te cansás cuando está activo. La pandemia nos demostró eso", agregó Guevara en Mediodía 750.

Por último, habló sobre otros personajes que le tocó interpretar, como Tita Merello y Eva Perón, y aseguró que "fueron luchadoras en una época difícil y feministas por acción".

"Fueron pioneras sin hacer alarde de eso, eran por sí mismas fuertes y poderosas. Como muchas otras mujeres de la época, como Alicia Moreau de Justo o Victoria Ocampo. Muy difirentes entre sí y muy diferentes de la mayoría de las mujeres. Eran emblemáticas, ejemplares. Hacer esos roles siempre es extraordinario", concluyó.