El historietista argentino Horacio Altuna debió salir a pedir disculpas públicas luego de que se viralizara en redes sociales una de sus tiras cómicas en la que se refería a un trabajador del Conicet como un "ñoqui", lo que provocó una catarata de descontentos y críticas entre usuarios.



"Ayer salió esta tira de Horacio Altuna en Clarín. No lo conozco, no sé si es mala leche, ignorancia, o ambas cosas. Supongamos que es ignorancia. Lo invito a pasar una semana en cualquier instituto de Conicet para que vea lo que significa hacer ciencia y docencia en Argentina", escribió en sus redes (y lo arrobó) el investigador y bioquímico Rodrigo Quiroga, quien se pronunció al respecto.



La tira "Es lo que hay" muestra a dos personajes que conversan: "Vamos en taxi, te pago una cena", dice el personaje de la controversia, a lo que el otro responde: "Pero, ¿tenés guita? En serio". Y el protagonista de la tira sostiene "Claro, soy docente… Soy ñoqui... Estoy en el Conicet".



Las repercusiones no se hicieron esperar y el célebre historietista creador de El loco Chávez y de Las puertitas del señor López, que tiene 81 años y reside en España, salió a aclarar el contenido de su personaje de ficción, "un chanta", tal como escribió en un hilo de Twitter que publicó este viernes.



"En mi tira 'Es lo que hay', un personaje, que es un rata, anda con guita y dice tenerla porque 'es docente, ñoqui, del Conicet', es una enumeración irónica. En otra tira argumenta que la ganó en el Merval como broker. Son incongruencias viniendo y conociendo al personaje", se justificó el dibujante nacido en Córdoba.

"Lamento, repito, si me equivoqué en la narración. Me sorprende también, que los ofendidos defensores del Conicet, Instituto que respeto y admiro, me insulten por eso. Otra vez, lo siento. Es la primera vez en más de 50 años de profesión que me pasa", añadió Altuna.



Finalmente, Quiroga eliminó su publicación tras las explicaciones del célebre historietista: "Aclarado el tema de la tira de Altuna. No me parece bien que haya recibido insultos, obviamente, y quizás estemos demasiado sensibles con el tema. Es lo que ocurre tras ocho años de recibir insultos, acusaciones y amenazas".



Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se hizo eco de la polémica y se expresó en un comunicado, donde dijo: "Nuevamente aparece el discurso que intenta establecer un sentido común, dónde las y los trabajadores del Estado son ñoquis, ladrones, o simplemente no tienen sentido sus tareas".



Desde la cuenta de Twitter del Conicet hizo pública su postura el propio organismo, donde escribió: "En relación a la reciente publicación de una historieta en la contratapa de Clarín que refiere al organismo, desde el Conicet nos sumamos al repudio de ese tipo de valoraciones y formas de construcción social".



Y continuó: "Tenemos orgullo por la Ciencia Argentina, por la calidad del trabajo de nuestros científicos y científicas y por el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución de aportar desde el desarrollo científico a la construcción de un país más justo, inclusivo, soberano y sin violencias".

Sin embargo, se alzaron las voces que criticaron lo desproporcionado de la crítica y apuntaron a la escasa comprensión de textos, al atribuirle a un personaje de ficción la ideología de su autor.