La precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que no quiere que Juntos por el Cambio "se convierta en una herramienta para que nada cambie" y rechazó la posibilidad de que sean metidos "por la ventana" quienes "no quieren cambiar absolutamente nada". Así, ratificó su negativa a la eventual incorporación del gobernador cordobés, Juan Schiaretti a la coalición opositora.



"No vamos a entregar ese espíritu de lucha de los cordobeses que han apoyado nuestro proyecto siempre. Mi acuerdo es con el pueblo y mi compromiso es liderar con coraje y convicción un cambio profundo y verdadero, un cambio en serio, un cambio con la gente", expresó Bullrich en Twitter que realizó anoche, tras una visita a La Matanza.



"No quiero un cambio partidocrático, de políticos con políticos. No quiero que Juntos por el Cambio deje de ser una fuerza del cambio. Juntos por el Cambio es la fuerza del cambio. Nosotros somos los primeros que vamos a defender Juntos por el Cambio y no queremos que Juntos por el Cambio se convierta en una herramienta para que nada cambie", sostuvo la titular del PRO en uso de licencia.



En ese sentido, agregó: "Vamos al cambio. No queremos que nos metan por la ventana los que no quieren cambiar absolutamente nada".



Las nuevas declaraciones de Bullrich se conocen en medio de las tensiones en el interior de la coalición opositora por la intención de su contrincante en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta de sumar a nuevos dirigentes al espacio, como Schiaretti.



En declaraciones a C5N, la precandidata presidencial añadió que no va a "opinar más del tema" al ser consultada sobre la posible incorporación de Schiaretti. Y subrayó: "No quiero discutir más de Schiaretti. Estoy con los cordobeses nuestros que están dando una batalla", en referencia a Rodrigo De Loredo, candidato a intendente de la capital provincial, y Luis Juez, postulante a gobernador.



Además, ratificó que estar "absolutamente convencida" al igual que sus equipos económicos de que si no sacan el cepo, "Argentina no arranca".



Sobre las declaraciones de la líder la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien advirtió que el expresidente Mauricio Macri "quiere una alianza con (el diputado Javier) Milei para hacer un ajuste brutal con represión", Bullrich sostuvo que no le va "a contestar" y lo consideró "totalmente fuera de lugar".